Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle’de önemli bir başarıya imza atarak yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi AK Parti’den CHP’ye kazandırmıştı. Budak’ın istifası, kamuoyunda ve bölge siyasetinde dikkatle takip edildi.

GEREKÇEYE DAİR AÇIKLAMA YOK

İstifasına ilişkin resmi bir açıklama yapmayan Budak, gerekçelerine dair henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

GÖKHAN BUDAK KİMDİR?

1964 yılında Ardahan’ın Göle ilçesinde doğan Gökhan Budak, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Fakültesi Ön Lisans Programı’ndan mezun olan Budak, çeşitli kurumlarda görev yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.