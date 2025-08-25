Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda KKM’nin maliyetine dair hesaplamalara değindi. Kara, “KKM olmasaydı o dönemde kur daha fazla sıçrar, hazine faiz ödemesi artar, büyüme daha düşerdi. Bunları katmadan düz maliyet hesabı sağlıklı değil” ifadelerini kullandı.

Kara, maliyet hesabı yapılırken yalnızca doğrudan bütçe yüküne bakılmasının eksik olacağını vurguladı.

MAHFİ EĞİLMEZ: “70 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR”

Kara’nın açıklamalarından önce Dr. Mahfi Eğilmez, kendi blogunda yayımladığı yazıda KKM’nin üç yıllık maliyetini 58,9 milyar dolar olarak tahmin ettiğini belirtti. Eğilmez, bu yükün toplamda 70 milyar doları bulabileceğini ifade etti.

Eğilmez, “Enflasyonun yükseldiği bir ortamda faizi iki puan yükselterek ve ne Hazine’ye ne de TCMB’ye maliyet yüklemeden çözülecek bir ekonomik sorunu, muhtemelen 70 milyar dolar maliyetle çözmek en ciddi ekonomi politikası hatalarından birisi olarak tarihe geçmiştir” dedi.

KKM TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Aralık 2021’de kurdaki dalgalanmaları sınırlamak amacıyla devreye alınan KKM, 3 yıl 8 ay uygulamada kaldı. Programın sona ermesiyle birlikte ekonomik çevrelerde “KKM’nin gerçek maliyeti ne kadar oldu?” sorusu tartışma konusu haline geldi.