Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kapsamında Ahlat’ta bulunacak. Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

KABİNENİN GÜNDEMİ

Ahlat’ta yapılacak kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci, Gazze’deki insani kriz, İsrail’in operasyonlarını genişletme kararı ve Suriye’de istikrarın sağlanması ele alınacak. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler de gündemde olacak.

GEÇEN YIL DA AHLAT’TA TOPLANMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat’ta toplanmıştı. Bu toplantı, 21 yıl sonra Ankara dışında yapılan ilk kabine toplantısı olmuştu. Daha önce AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlar Kurulu, 2003 yılında Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıldönümü nedeniyle Sivas’ta toplanmıştı.

“ANADOLU’YU VATAN HALİNE GETİRENLERİ YAD EDİYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı’nın programına ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, ‘Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.’ Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz” dedi.