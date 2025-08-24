Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 30 farklı ilde bulunan 312 arsayı satışa çıkardı. Satış işlemleri, Emlak Müzayede organizasyonuyla gerçekleştirilecek. Her arsa için muhammen bedeller belirlendi. En düşük satış fiyatı 307 bin lira olarak açıklandı.

SATIŞLARIN YAPILACAĞI İLLER

Satışa sunulan arsalar Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerinde yer alıyor.

İHALE TARİHİ VE KATILIM DETAYLARI

İhale, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30’da yapılacak. Katılımcılar, İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi üzerinden ihaleye katılabilecek.