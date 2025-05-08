Yıldız Holding’in İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan klasik ve çağdaş hüsn-i hat eserlerinin bir araya getirildiği “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı kapsamında Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde açıldı. Fuara ziyaretler 11 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen fuar, İslam sanatlarının tanıtılması, kültürel ve estetik değerlerin öne çıkarılması ile sanatçıların görünürlüğünün artırılmasını amaçlıyor.

HAT SANATININ USTALARI AYNI SERGİDE

Sergide, İslam hat sanatının tarihine damga vuran birçok önemli ismin eseri yer alıyor. Hâfız Osman, Sultan III. Ahmed, Mahmud Celâleddin Efendi, Sultan II. Mahmud, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sâmi Efendi, Hâmid Aytaç ve Hasan Çelebi gibi klasik dönem ustalarının yanı sıra Ali Toy, Mehmed Özçay ve Ferhat Kurlu gibi günümüz hattatlarının eserleri de sanatseverlerle buluşuyor.

SERGİ TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDE DE SERGİLENMİŞTİ

Yıldız Holding, “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisini daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa gibi illerde sanatseverlerin ziyaretine açmıştı. Sergi, İslam sanatına ilgiyi artırmayı ve bu mirası geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

FUARDA FARKLI SANAT DALLARI VE ATÖLYELER DE YER ALIYOR

Fuar kapsamında hat, tezhip, ebru, çini, cilt, kat’ı, minyatür, ahşap oymacılığı, sedef kakma, halı-kilim, cam, resim gibi geleneksel İslam sanatlarının yanı sıra film ve müzik alanından örnekler de sergileniyor. Ayrıca, ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapay zekâ destekli dijital eserler de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

MEHMET TÜTÜNCÜ: SANATI TOPLUMLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, fuarın İslam sanatlarını dünyaya tanıtacak bir geleneğin başlangıcı olabileceğini vurguladı.

Tütüncü, “Köklü geçmişimizden aldığımız ilhamla, kültürel mirasımıza sahip çıkmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. ‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımızla sanatı toplumla buluşturma gayemiz doğrultusunda destek verdiğimiz fuarda yer almaktan mutluyuz. Koleksiyonumuzu önümüzdeki dönemde de farklı illerde sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.