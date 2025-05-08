2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr), ÖSYM Başvuru Merkezleri ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular 20 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

Sınav, 13 Temmuz 2025’te iki oturum halinde yapılacak. Sonuçlar ise 13 Ağustos 2025’te ilan edilecek.

AGS BAŞVURU ÜCRETİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

Başvuru ücreti her bir oturum için 570 TL olarak açıklandı. Adaylar ücreti, ÖSYM’nin e-İŞLEMLER bölümünden banka/kredi kartı ile veya anlaşmalı bankalar üzerinden yatırabilecek.

Geç başvuru günü olan 28 Mayıs 2025’te yapılan ödemelerde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olacak.

Ödeme yapılabilecek bankalar arasında Ziraat Bankası (sadece internet ve mobil bankacılık), İş Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Akbank, Albaraka Türk, ING Bank ve Yapı Kredi yer alıyor.

AGS VE ÖABT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınav, AGS ve ÖABT olmak üzere iki oturumdan oluşacak. AGS’de 80, ÖABT’de 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Her oturum için adaylara 110 dakika süre tanınacak.

KPSS YERİNE AGS İLE ATAMA YAPILACAK

2025 yılında öğretmen atamalarında artık KPSS puanı aranmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarının atamalarında AGS ve ÖABT puanlarının yüzde 50’sinin ortalamasıyla hesaplanan MEB-AGS puanını esas alacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen alımlarının Akademi Giriş Sınavı ile yapılacağını daha önce duyurmuştu. Sınavdan başarılı olan adaylar, Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim aldıktan sonra göreve başlayacak.