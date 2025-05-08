Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğine göre, gıda satış noktaları ile toplu tüketim yapılan işletmelerde, işletmeye ait karekod bilgisi artık tüketicilerin doğrudan görebileceği bir yerde bulundurulmak zorunda olacak.

60 GÜNLÜK UYUM SÜRESİ VERİLECEK

Bakanlık, karekod uygulamasının nasıl uygulanacağına ilişkin usul ve esasları resmi internet sitesinde yayımlayacak. Söz konusu duyurunun yapılmasından itibaren işletmelere 60 gün süre tanınacak. Bu süre içinde tüm gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinin yeni düzenlemeye uyum sağlaması gerekecek.

AMAÇ: ŞEFFAFLIK VE TAKİP

Karekod uygulamasının, işletmelerin denetlenebilirliğini artırmayı ve tüketicilerin işletmelere dair bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlamayı amaçladığı bildirildi.

Bakanlık, uygulamanın detaylarına dair bilgilendirme sürecini ve teknik altyapı yönlendirmelerini önümüzdeki günlerde paylaşacak. Yeni düzenleme, gıda güvenliği ve tüketici şeffaflığı kapsamında atılan adımlar arasında değerlendiriliyor.