Türk Hava Yolları (THY), Asya’da artan siyasi gerilim nedeniyle bazı uçuşları iptal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırıları sebebiyle 8 Mayıs Perşembe ve 9 Mayıs Cuma tarihlerinde İslamabad ve Lahor hatlarında karşılıklı uçuşların gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

TK 714 İstanbul – Lahor

TK 715 Lahor – İstanbul

TK 710 İstanbul – İslamabad

TK 711 İslamabad – İstanbul

TK 750 İstanbul – İslamabad

TK 751 İslamabad – İstanbul

THY, bu kararın “Asya'da yaşanan politik huzursuzluk” nedeniyle alındığını belirtti.

YOLCULAR PLANLARINI GÜNCELLEYEBİLİYOR

THY, seferleri iptal edilen yolcuların bilet değişikliklerini şirketin internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden yapabileceğini duyurdu. Gelişmelere bağlı olarak yeni bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

THY yetkilileri, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini ve yolcuların güvenliği doğrultusunda kararlar almaya devam edeceklerini bildirdi.