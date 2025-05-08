Al-Nassr, 7 Mayıs’ta Al-Ittihad’ı ağırladığı karşılaşmaya hızlı bir giriş yaptı. Maçın 3. dakikasında Sadio Mane, yerden sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. 37. dakikada Mane bu kez asist yaptı. Ayman Yahya, ceza sahasında yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı. Gol, topun Mane’nin eline çarpması nedeniyle VAR tarafından incelendi ancak karar değişmedi ve gol geçerli sayıldı.

AL-ITTIHAD İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya daha etkili başlayan Al-Ittihad, 49. dakikada Karim Benzema’nın kafa vuruşuyla farkı bire indirdi. Eşitlik golü, hızlı gelişen bir kontratakla geldi. N’Golo Kante, pozisyonu iyi takip ederek skoru 2-2 yaptı.

Maçın kader anı ise uzatma dakikalarında yaşandı. Moussa Diaby’nin ceza sahasına gönderdiği topa yakın mesafeden dokunan Houssem Aouar, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

AL-NASSR ŞAMPİYONLUKTAN UZAKLAŞTI

Bu galibiyetle Al-Ittihad, puanını 71’e yükselterek ligin zirvesindeki yerini korudu. Takım, Suudi Arabistan Kral Kupası’nda da finale çıkarak yerel duble hedefinde ilerliyor.

Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al-Nassr, 60 puanda kalarak dördüncü sıraya geriledi. Ligde sadece iki takımın AFC Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde ettiği sezonda, Al-Nassr’ın yarışta geri düşmesi dikkat çekti.