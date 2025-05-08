TMSF, kamuya ait yüzde 100 hissesi bulunan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satış ihalesini 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi. İhaleye dair yapılan açıklamada, satışın Resmi Gazete, ulusal gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.

Satış, Bellona bayilerinin ortaklık kurarak oluşturduğu bir şirket aracılığıyla yapıldı. Yeni şirket, Bellona’nın tamamını 8 milyar 100 milyon TL karşılığında satın aldı.

MUHAMMEN BEDEL 7 MİLYAR TL OLARAK BELİRLENMİŞTİ

İhaleye çıkış aşamasında Bellona Mobilya için muhammen bedel 7 milyar TL olarak açıklanmıştı. Gerçekleşen satış tutarı bu bedelin üzerinde oldu. TMSF, satış sürecinin şeffaf ve rekabetçi ortamda tamamlandığını duyurdu.

REKABET KURUMU ONAYI BEKLENECEK

TMSF, ihalede uygun teklif sunan yatırımcıların Rekabet Kurumu’na bildirildiğini ve izin sürecinin başlatıldığını açıkladı. Satışın kesinleşmesi için Rekabet Kurumu onayının alınması gerekiyor.

İSTİKBAL DE SATIŞ SIRASINDA

TMSF portföyünde yer alan bir diğer büyük mobilya markası İstikbal Mobilya’nın da önümüzdeki dönemde satışa çıkarılması planlanıyor. Bellona ve İstikbal markaları, geçmişte Boydak Holding çatısı altında faaliyet gösteriyordu.

FETÖ BAĞLANTISI NEDENİYLE TMSF’YE DEVREDİLMİŞTİ

Boydak Holding, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle kayyım yönetimine alınmış ve TMSF’ye devredilmişti. 2016’da yapılan bu devir sonrası holdingin ismi Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilmişti.

ESKİ YÖNETİCİLERE HAPİS CEZASI

Yargıtay, Boydak Holding yöneticileri hakkında verilen hapis cezalarını onadı.

Eski CEO Memduh Boydak, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ, 7 yıl 6 ay

Hacı Boydak, 11 yıl 10 ay 15 gün BİM, FİLE marketi bölmeye karar verdi

Şükrü Boydak, 10 yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme ayrıca TMSF yönetimindeki 35 şirkette bu kişilere ait hisselerin müsadere edilmesine karar verdi.

BELLONA 1995 YILINDA KURULDU

Bellona, 1995 yılında Boydak Holding tarafından kurulan ve İstikbal ile Mondi markalarıyla birlikte grubun mobilya sektöründeki en önemli markalarından biri olarak faaliyet gösterdi. 2016 yılından bu yana TMSF yönetiminde sürdürülen şirketin satışıyla birlikte yeni bir dönem başlamış oldu.