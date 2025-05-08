UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain, sahasında Arsenal’i ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, rövanşta da üstünlüğünü koruyarak finale yükseldi.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Fabian Ruiz’in golüyle öne geçen PSG, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
VITINHA PENALTIYI KAÇIRDI
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dakikada VAR incelemesi sonucu PSG lehine penaltı kararı verildi. Penaltı atışında topun başına geçen Vitinha, kaleci David Raya'yı geçemedi ve Fransız temsilcisi farkı açma fırsatını değerlendiremedi.
GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ
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dakikada Achraf Hakimi’nin kaydettiği golle PSG farkı ikiye çıkardı. Arsenal, 76. dakikada Bukayo Saka ile skoru 2-1 yaptı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi.
PSG, INTER’İN RAKİBİ OLDU
Rövanşı da kazanarak toplamda 3-1’lik skorla finale yükselen Paris Saint-Germain, diğer yarı final eşleşmesinde rakibini eleyen Inter ile karşılaşacak.
FİNAL MÜNİH ARENA'DA
UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena’da oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupasında şampiyon bu mücadeleyle belli olacak.