ABD Merkez Bankası Fed, beklentilere paralel olarak politika faizini sabit tuttu. Kararın ardından yapılan açıklamalarda Fed Başkanı Jerome Powell, vergi tarifelerinin uzun vadede enflasyonu artırabileceğini ve ekonomiyi daraltabileceğini belirtti. Powell ayrıca, güçlü istihdam verileri sayesinde Fed'in mevcut durumda “bekle-gör” politikası izleyebileceğini ifade etti.

Bu açıklamalar, piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden oldu. Özellikle altın tarafında düşüş dikkat çekti.

ONS ALTIN SERT DALGALANDI

Fed kararı öncesinde 3398 dolara yükselen ons altın, karar ve ardından gelen açıklamalarla birlikte 3364 dolara kadar düştü. Bu sabah kayıplarını telafi ederek 3414 dolara kadar çıkan ons altın, daha sonra yeniden sert bir düşüşle 3344 dolara kadar geriledi.

Altın, 22 Nisan’da 3500 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak ABD-Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine dair olumlu beklentiler, ons altında düşüşe neden olmuştu.

GRAM ALTIN 4200 TL’NİN ALTINI GÖRDÜ

Fed sonrası ons altında yaşanan dalgalanma, yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Dün 4200 TL’nin altına düşen gram altın, sabah saatlerinde 4244 TL’ye kadar yükseldi. Ancak bu toparlanma kalıcı olmadı ve gram altın yeniden düşerek 4154 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

Kapalıçarşı’daki güncel altın fiyatları şu şekilde:

Çeyrek altın : 6997 TL

Tam altın : 27.849 TL

Cumhuriyet altını: 27.919 TL

ANALİSTLER NE DİYOR?

Reliance Securities’ten kıdemli emtia analisti Jigar Trivedi, “Altın piyasasında odak noktası, faiz oranlarını değiştirmeyen ancak daha yüksek enflasyon ve işsizlik riskine dikkat çeken Fed'in açıklamaları oldu.” dedi.

Capital.com finans analisti Kyle Rodda ise, Donald Trump’ın Çin ile ticaret müzakerelerine yönelik olumlu mesajlarının da piyasa algısını etkilediğini belirtti. Rodda, ABD ekonomisindeki yavaşlama sinyallerine ve dolarsızlaşma eğilimine dikkat çekti.

Altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde de dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor.