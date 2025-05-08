Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecinde, sözlü sınava katılacak adaylar açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, başvuruları onaylanan öğretmen adayları arasından, her branş için KPSS puan üstünlüğüne göre kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınavlara çağrıldı.

BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI

15 bin öğretmen atamasına ilişkin başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alındı. Bu süreçte başvurularını tamamlayan adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar Bakanlığın internet sitesi üzerinden ilan edildi.

SINAV MERKEZİ VE TARİHLERİ DUYURULACAK

Sözlü sınavlara ilişkin sınav merkezleri ve sınav tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde duyurulacak. Adaylar, bu bilgileri Bakanlığın resmi iletişim kanallarından takip edebilecek.

ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA AŞAMASI

Sözlü sınavların tamamlanmasının ardından, başarılı olan adaylar için tercih başvurusu, atama ve göreve başlama süreci başlatılacak. Bu aşamalara dair detaylı bilgiler, sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

MEB’in ilan ettiği kadrolara yapılan başvurular ve değerlendirme süreci doğrultusunda yürütülen bu atama takvimiyle birlikte, Türkiye genelinde öğretmen ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.