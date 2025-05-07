ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğunu açıkladı. Karar, piyasa beklentileri doğrultusunda geldi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği öngörülüyordu.

Fed’in faiz kararı, ekonomik yavaşlama ve enflasyonun gerilemesi gibi temel göstergeler dikkate alınarak alındı.

ENFLASYONDA YAVAŞLAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında aylık bazda yüzde 0,1 azaldı. Bu, Mayıs 2020’den bu yana ilk kez TÜFE’de aylık bazda düşüş yaşandığını gösterdi.

Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 2,4 artış göstererek, Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ise mart ayında sabit kaldı.

ABD EKONOMİSİ 2022'DEN BU YANA İLK KEZ DARALDI

ABD ekonomisi, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 0,3 oranında daralma kaydetti. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre, bu küçülme, 2022’nin ilk çeyreğinden bu yana görülen ilk daralma oldu.

Ekonomideki küçülmede özellikle kamu harcamalarındaki azalma ve ithalatın artması etkili oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA TARİHİ SEVİYE

ABD’de mal ticareti açığı, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek dış ticaret açığı olarak kaydedildi.

TRUMP’TAN POWELL’A FAİZ ELEŞTİRİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Trump, faiz indirimlerinin geciktiğini savunarak, enflasyonun düşmeye devam ettiği bir dönemde “faiz oranlarını düşürmek için mükemmel zaman” olduğunu ifade etti.

Trump, Powell’ı özellikle ekonomik büyümenin yavaşladığı ve ticaret açığının arttığı bir dönemde daha proaktif adımlar atmamakla suçladı.

FED, VERİ ODAKLI POLİTİKA SÜRECİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fed’in faiz oranlarını sabit tutma kararı, ekonomik verilerle uyumlu para politikası yaklaşımını yansıttı. Fed yönetimi, enflasyon ve büyüme verilerini izleyerek ilerleyen dönemlerdeki kararlarını şekillendirmeye devam edecek. Yeni toplantı için piyasalar, özellikle yaz aylarındaki ekonomik aktivite ve iş gücü piyasası verilerini bekliyor.