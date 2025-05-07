Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, takımın sezon içindeki performansını ve kulüpteki son gelişmeleri değerlendirdi. Beşiktaş mağlubiyetine ve sezon genelinde derbilerde galibiyet alınamamasına değinen Koç, "Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız kabul edilemez" dedi.

Koç, taraftarın tepkisini anladığını, ancak oyuncuların maç içinde desteklenmesi gerektiğini belirtti.

“İSTİFA ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUM”

İstifa çağrılarına ilişkin konuşan Koç, şunları söyledi:

“İstifa etmeyi doğru bulmuyorum! İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir. Camiamız bizi onur kırıcı şekilde göndermek isterse, bu da kaderde varmış deriz.”

Seçim gündemlerinde olmadığını ifade eden Koç, Yüksek Divan Kurulu’nda söyledikleri noktada durduklarını da vurguladı.

“TARAFTARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK, TEPKİYİ ANLIYORUM”

Taraftar tepkilerinin yoğunlaştığını kaydeden Koç, bu durumu beklentinin yüksekliğine bağladı. Koç, "Bugünün taraftarlığı bizim neslimizden farklı. Ancak taraftarın öfkesini anlamak zorundayız. Başarı isteği normaldir" ifadelerini kullandı.

“BAHİSLE MÜCADELE EDEN TEK TAKIM BİZİZ”

Fenerbahçe’nin dış faktörlerle mücadelesine değinen Koç, "Bahisle, sisteme, yapıya karşı mücadele veriyoruz. Rakiplerimizin yaptıklarının 10’da 1’ini biz yapsak, adliye koridorlarında olurduk" sözleriyle başka kulüplere gönderme yaptı.

“TARİHİMİZİN EN YÜKSEK BÜTÇELİ KADROSUNU KURDUK”

Koç, teknik direktör Jose Mourinho’nun göreve getirilmesiyle birlikte büyük bir transfer operasyonu yürütüldüğünü ve kulüp tarihinin en yüksek bütçeli kadrosunun kurulduğunu söyledi. "‘Gelmez’ denilen oyuncuları getirdik. Şampiyonluk gelirse bunlar konuşulmazdı" dedi.

“BİRLİK VURGUSU: KENDİMİZE ZARAR VERİYORUZ”

Kulüp içinde yaşanan parçalanmışlığa da dikkat çeken Koç, "Rakip takım olsam, Fenerbahçe’deki bu dağınık durumdan haz duyardım. Kılıçları kendimize çekiyoruz, bu bir sorun. Biz olalım ya da olmayalım, bu durumu çözmeliyiz" açıklamasında bulundu.

“ŞAMPİYONLUK OLURSA SARMALDAN ÇIKARIZ”

Taraftarla olan ilişkilerine dair konuşan Koç, küfür ve hakaretin sınır aştığını vurgulayarak, "Yönetimi destekleyenlerin yemediği hakaret kalmıyor. Eleştiri haktır ama destek de demokratik haktır" dedi. Başkan, şampiyonluk gelmesi durumunda kulübün yaşadığı iç gerilimin azalacağını belirtti.

“ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇALINDI”

Ali Koç, başkanlık döneminde yaşanan bazı sezonlarda haklarının yendiğini ileri sürerek, "Bana göre iki, bazı arkadaşlarımıza göre üç şampiyonluğumuz çalındı" açıklamasında bulundu.

“TÜM ENERJİMİZİ VERDİK”

Son olarak, kulübün geldiği mali ve kurumsal düzeye işaret eden Koç, "Kulübün geldiği nokta kendiliğinden olmadı. Büyük fedakarlıklarla, gece gündüz çalışarak bu hale geldi" ifadelerini kullandı.