Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreninde konuştu. Erdoğan, enerji alanında Türkiye’nin son yıllarda ciddi bir ivme yakaladığını belirtti.

Konuşmasında, enerji arz güvenliğinin tüm devletler için milli güvenlik meselesine dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan, "Hedefimiz ithalatı düşürerek, enerji faturamızı hafifletmek ve nihai olarak da Türkiye’yi kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir ülke yapmaktır" ifadesini kullandı.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Erdoğan, dünya genelinde enerji talebinin artmasına karşın çevresel baskıların da yükseldiğini belirterek, ekonomik büyümeyle birlikte sera gazı salımının arttığını, hidrokarbon kaynakların tükenmekte olduğunu söyledi. Bu kapsamda Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklara yöneldiğini aktardı.

Enerji meselesini rekabet değil iş birliği olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Biz sömürmeye değil, beraber kazanmaya talibiz" dedi.

2024'TE 6182 YENİ SANTRAL DEVREYE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı içinde Türkiye genelinde 6182 elektrik üretim santralinin devreye alındığını, bu santrallerin yıllık 23,8 terawattsaat elektrik üretim kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. Bu üretimin doğalgazla sağlanması durumunda yaklaşık 1,3 milyar dolar değerinde doğalgaz ithalatı yapılmasının gerekeceğini belirtti.

Ayrıca, bu yatırımlar sayesinde yıllık 12,5 milyon ton CO₂ emisyonunun da önlendiği ifade edildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE HEDEF 120 BİN MEGAWATT

Yenilenebilir enerji alanında yapılan çalışmalara değinen Erdoğan, güneş enerjisinde 21.833 megawatt’a ulaşıldığını, rüzgar ve güneş enerjisinde ise toplam 120 bin megawatt kurulu güç hedeflediklerini aktardı. Ayrıca deniz üstü rüzgar enerjisi için 5 bin megawatt’lık kapasite planlandığını açıkladı.

YATIRIM VE İSTİHDAM DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenebilir enerji ekipmanlarının yurt içinde üretiminin teşvik edildiğini, bu alanda 500 imalatçı ve on binlerce alt tedarikçiyle birlikte 50 bin kişilik istihdam sağlandığını söyledi. İzin süreçlerinin sadeleştirileceğini ve yatırımcının karşılaştığı bürokratik engellerin azaltılacağını belirtti.

ENERJİDE STRATEJİK AMAÇLAR

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde:

Enerji ithalatının yıllık 100 milyar dolara ulaştığı, bu faturanın azaltılmasının hedeflendiği

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Türkiye’nin yeni bir enerji ligine taşındığı

Karadeniz ve Gabar bölgesindeki keşiflerin enerji bağımsızlığı açısından önemli olduğu

Türkiye’nin enerji koridorlarının kesişim noktasında yer aldığı

GELECEK DÖNEM VİZYONU

Erdoğan, 2035’e kadar elektrik talebinin en az yüzde 50 artmasının beklendiğini belirtti. Bu nedenle enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması stratejisinin sürdürüleceğini söyledi.

Konuşmasını, "Türkiye’nin enerjisini çoğaltmak için gece gündüz çalışıyoruz" sözleriyle tamamlayan Erdoğan, bu alandaki hamlelerin Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.