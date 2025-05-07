Optimar Araştırma Şirketi, nisan ayında gerçekleştirdiği anket çalışmasında katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete 2 bin kişi katıldı.

Kararsız seçmenlerin orantılı şekilde dağıtıldığı anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 35,5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise yüzde 31 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Anketin sonuçlarına göre siyasi partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

AK Parti: %35,5

CHP: %31,0

DEM Parti: %8,1

MHP: %7,8

İYİ Parti: %5,3

Zafer Partisi: %3,2

Yeniden Refah Partisi: %2,8

Büyük Birlik Partisi: %1,3

Memleket Partisi: %1,1

A Parti: %0,2 SMMM'lere yeşil pasaport hakkı geliyor

Vatan Partisi: %0,1

Diğer: %3,7

CHP’DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Anket sonuçları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemde sıkça dile getirdiği erken seçim çağrılarının gündemde olduğu bir dönemde açıklandı. Özel, çeşitli programlarda yaptığı açıklamalarda seçimlerin erkene alınması gerektiğini savunmuştu.

KARARSIZLAR ORANTILI DAĞITILDI

Araştırma kapsamında kararsız seçmenlerin dağılımı, anket yöntemine uygun şekilde oransal olarak partilere dağıtıldı. Bu yöntemle oluşturulan tabloya göre partiler arasındaki farklar ortaya konuldu.