Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan başvuruda, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren 7527 sayılı kanunun iptali talebini reddetti. Karar, bugün yapılan görüşmede alındı.

2 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren kanun, sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklara yerleştirilmesi, tehlike arz eden cinslerin ve iyileşemeyecek durumda olan hayvanların uyutulması gibi uygulamaları kapsıyor. Ayrıca belediyelere sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması konusunda yeni sorumluluklar da getiriyor.

CHP 16 MADDENİN İPTALİNİ İSTEMİŞTİ

CHP, kanunun 17 maddesinden 16’sının hayvan haklarına, yaşam hakkına ve kamu yararına aykırı olduğunu öne sürerek 15 Ağustos 2024’te Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Başvuruda, kanunun iptal edilmesi istenmişti.

Bugün yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi, CHP'nin iptal başvurusunu değerlendirdi ve tüm iptal taleplerini reddetti.

DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?

Yürürlükte kalan düzenleme kapsamında şunlar yer alıyor:

Sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklara yerleştirilmesi

Tehlikeli cins hayvanların ve tedavi edilemeyecek durumda olanların uyutulması

Hayvanların kısırlaştırılarak sahiplendirilmesi

Belediyelere, kontrol ve barınak hizmetleri konusunda genişletilmiş sorumluluklar verilmesi

KANUN YÜRÜRLÜĞÜNÜ SÜRDÜRECEK

Anayasa Mahkemesi'nin ret kararıyla birlikte 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tüm hükümleriyle yürürlükte kalmaya devam edecek. Kararın ardından yasal düzenlemenin uygulanmasına yönelik süreçler belediyeler ve ilgili kurumlar tarafından sürdürülecek.