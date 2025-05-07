TBMM Başkanvekili görevini yürüten ve aynı zamanda DEM Parti İstanbul Milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir anma programı düzenlendi. Törene, milletvekillerinin yanı sıra siyasi parti liderleri de katıldı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“En zor konuların konuşulduğu ortamlarda bile ortalığı sakinleştirdi. Önder bu topraklara bağlıydı, her karışını severdi. Her zaman barış ve kardeşlikten yanaydı. Terörsüz Türkiye sürecine çok katkı sağladı.”

TÖRENE DEVLET BAHÇELİ DE KATILDI

Anma törenine katılanlar arasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Meclis'teki program, farklı siyasi görüşlerden isimlerin bir araya geldiği geniş katılımlı bir tören oldu.

DEM PARTİ’DEN HATİMOĞULLARI: “HERKESE MAL OLMAYI BAŞARDI”

Törende konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Önder’in toplumun farklı kesimleri tarafından sahiplenilen bir kişilik olduğunu vurguladı. Hatimoğulları, konuşmasında şunları söyledi:

“Sayın Numan Kurtulmuş'un ifade ettiği gibi, Sırrı Süreyya Önder herkese ve her kesime mal olmayı başarmış bir isimdi. Çünkü o şuna yürekten inanıyordu: Türkiye'de yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar, farklı siyasi ve toplumsal yapılar bir arada pekala yaşayabilir. Dost olabilir, kardeş olabilir. Buna o kadar çok inanıyordu ki, bu inançla son barış ve demokratik toplum çağrısında büyük bir rol üstlendi.”