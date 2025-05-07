Kariyer.net tarafından İstanbul ve çevresindeki çalışanlarla gerçekleştirilen araştırma, depreme ilişkin kaygıların iş gücü tercihlerini önemli ölçüde etkilediğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 35’i, yaşadığı yerden taşınmayı değerlendirdiğini belirtirken, yüzde 33’lük bir kesim ise mevcut bölge ve bina altyapısına güvendiğini söyledi.

MARMARA BÖLGESİNDE KAYGI YÜKSEK

Araştırma kapsamında, Marmara Bölgesi'nde çalışanların yüzde 80’i yaşanan veya olası depremlerden dolayı endişeli olduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 57’si tedirgin hissettiğini bildirirken, yalnızca yüzde 7’si kendini güvende hissettiğini belirtti.

OFİSTEN ÇALIŞANLAR HİBRİT MODEL İSTİYOR

Ankete göre çalışanların yüzde 82’si sürekli olarak ofiste çalışıyor. Ancak katılımcıların yüzde 70’ten fazlası hibrit çalışma modeline geçmek istediklerini dile getirdi. Deprem riski ve yükselen yaşam maliyetleri, uzaktan çalışmaya olan ilgiyi artırıyor.

İŞ YERLERİNİN DEPREME DAYANIKLILIĞI TARTIŞILIYOR

Katılımcılara iş yerlerinin depreme dayanıklılığı hakkındaki görüşleri de soruldu. Sonuçlara göre:

Yüzde 38 iş yerinin dayanıklı olduğunu düşünüyor

Yüzde 17 dayanıklı olmadığını belirtiyor

Yüzde 40 ise bu konuda emin olmadığını ifade ediyor

ŞİRKETLERİN ÖNLEMLERİ YETERLİ BULUNMUYOR

Ankete katılanların yüzde 55’i, çalıştıkları şirketlerin deprem sonrası aldığı önlemleri yeterli bulmadığını söyledi. Yeterli görmeyenlerin büyük bölümü, alınan aksiyonların sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

AFET EĞİTİMİ VE PLANLARI EKSİK

Katılımcıların yüzde 76’sı çalıştığı kurumdan herhangi bir afet eğitimi ya da seminer almadığını belirtti. Yüzde 60 ise bu tür eğitimleri talep ettiğini bildirdi. Ayrıca, çalışanların yüzde 65’inden fazlasının bireysel düzeyde bir afet planı bulunmadığı ortaya çıktı.

PSİKOLOJİK GÜVENLİK DE ÖNE ÇIKIYOR

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şirketlerin sadece yapısal değil, psikolojik güvenliği de göz önünde bulundurarak afet planları geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Uysal, şu ifadeleri kullandı:

“Çalışanların güvenliğini sağlamak, sadece iş yeri yapılarının güvenli olmasıyla sınırlı değil; psikolojik olarak da çalışanların kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Şirketlerin bu konuda eğitim, bilgilendirme ve destek mekanizmaları geliştirmesi uzun vadeli başarı ve çalışan bağlılığı açısından kritik.”