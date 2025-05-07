Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja, Türkiye ile enerji alanında ikili iş birliğini kapsayan ilk mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Anlaşma, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın davetiyle gerçekleşen temasların ardından duyuruldu.

Mutabakat, Romanya’nın doğal gaz tedarik güvenliğini artırmayı ve Türk doğal gaz altyapısına erişim sağlanmasını hedefliyor.

SEVKİYATLAR GÜNLÜK 4 MİLYON METREKÜPE KADAR ÇIKABİLECEK

Anlaşma kapsamında Romanya’ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatı yapılabilecek. Özellikle kış aylarında artan iç talep ve teknik sınırlamalar nedeniyle yetersiz kalan yerel üretim kapasitesi sebebiyle Romanya, bu tür alternatif kaynaklara yönelme ihtiyacı duyuyor.

Burduja, iş birliğinin doğal gaz tüketiminin yoğunlaştığı dönemlerde Türkiye'nin enerji altyapısı üzerinden güvenli ve sürekli bir tedarik hattı kurulmasına imkân tanıyacağını belirtti.

ROMANYA: YEREL ÜRETİM GÜÇLÜ, ANCAK EK KAYNAKLARA İHTİYAÇ VAR

Romanya, yerel doğal gaz üretimi sayesinde ithalata görece düşük düzeyde bağımlı bir konumda bulunuyor. Ancak tüketimin zirve yaptığı kış aylarında, ek kaynak arayışı kaçınılmaz hale geliyor. Bu bağlamda, imzalanan mutabakat zaptı, esnek ve güvenli bir dış tedarik imkânı oluşturuyor.

Burduja, anlaşmanın sadece Romanya için değil, bölgesel enerji iş birliği açısından da stratejik bir adım olduğunu belirtti. Türkiye ile enerji alanındaki ilişkilerin gelecek dönemde daha da genişletilerek derinleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.