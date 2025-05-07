Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler için yeşil pasaport hakkı sağlayabilecek kanun teklifi, İzmir Milletvekili Mustafa Bilici tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif, uzun süredir gündemde olan ve meslek mensuplarının beklentileri arasında yer alan hususi damgalı pasaport uygulamasını kapsıyor.

10 YIL MESLEKİ KIDEM ŞARTI

Teklife göre, 3568 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren muhasebecilerden mesleğini en az 10 yıl süresince fiilen icra edenler, hususi damgalı pasaport alma hakkı elde edecek. Yeşil pasaport olarak bilinen bu belge, halihazırda kamu görevlilerine ve ihracatçılara belirli şartlarla veriliyor.

KAMU ADINA DENETİM YAPAN UZMANLAR

Söz konusu meslek mensupları; kamu adına mali denetim, raporlama, vergi beyanı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi alanlarda görev yapan uzmanlar olarak tanımlanıyor. Bu görevleri nedeniyle uluslararası mesleki faaliyetlerde bulunan muhasebeciler, vize işlemlerinde kolaylık sağlayan yeşil pasaporttan yararlanmayı talep ediyordu.

TEKLİF KOMİSYONDA

Kanun teklifi, ilk aşamada İçişleri Komisyonu’na sevk edildi. Komisyon görüşmeleri sonrası teklifin Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor. Teklifin yasalaşması durumunda, ilgili şartları taşıyan muhasebecilere yeşil pasaport verilebilecek.