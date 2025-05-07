Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’da 23 Nisan 2025’te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden gündeme gelen kentsel dönüşüm sorununa çözüm üretmek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Bakan Murat Kurum başkanlığında, İstanbul Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı.

Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, kentin 39 ilçe belediye başkanı ve İstanbul Valisi Davut Gül de davet edildi. Zirvede en önemli gündem maddesi, riskli yapıların dönüştürülmesi amacıyla sürdürülen çalışmalarda belediyelerle koordinasyonun artırılması olacak.

DESTEKLER ARTIRILDI, HEDEF DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK

Bakanlık tarafından yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası ile birlikte konut başına sağlanan destek 1 milyon 875 bin TL’ye, iş yerleri için sağlanan destek ise 1 milyon TL’ye çıkarıldı. Alan bazlı büyük dönüşüm projelerinde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO inşa sürecini üstleniyor.

Zirvede, bu desteklerin vatandaşlara ulaşmasında görev üstlenen belediyelerin süreci daha hızlı ve etkili yönetmesi amacıyla yeni yol haritaları paylaşılacak. Bakan Kurum, başvuruların hızlandırılması ve dönüşüm taleplerinin kısa sürede karşılanabilmesi için belediyelere çağrıda bulunacak.

MİLLİ SEFERBERLİK RUHUYLA YAKLAŞIM

Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamalarda, İstanbul’un kentsel dönüşüm sürecini “milli güvenlik meselesi” olarak tanımlamıştı. Zirvede de benzer bir yaklaşım ortaya konması bekleniyor.

Kurum, şu sözlerle belediyelere çağrı yapmıştı:

"Gelin hep birlikte İstanbul’u kurtaralım. İstanbul’u kurtarma seferberliğine ortak olalım. Gelin birlikte projelerimizi yapalım. Bu bir seferberlik ise hep birlikte yapılması gereken bir iş."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "KİMİN KAPRİSİ VARSA BİR KENARA BIRAKSIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 5 Mayıs’ta Türk Kızılay Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada kentsel dönüşüm konusuna değinmişti. Erdoğan, sürecin siyaset üstü bir mesele olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntılarını milletin can ve mal güvenliğinin önünde engel olarak koyanlarla uğraşacak vaktimiz yok. Deprem gibi konular milli meseledir. Bu anlayışla hareket etmeyenler, ülkeye kötülük ediyor."

BAŞVURULAR BELEDİYELER ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Kampanyanın en kritik aşaması olan talep toplama ve başvuru süreçleri, doğrudan belediyeler üzerinden yürütülüyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile koordineli çalışması beklenen yerel yönetimlerin, vatandaşlardan gelen talepleri hızla Bakanlığa iletmesi, dönüşümün etkinliğini artıracak.

Toplantıda, belediye başkanlarının kendi ilçelerine ilişkin talepleri de dinlenecek. Ayrıca İstanbul genelinde yürütülen dönüşüm projelerine dair kapsamlı bir brifing sunulacak.

Zirvede, merkezi yönetim, yerel yönetim ve vatandaş iş birliğinin önemine dikkat çekilecek; dönüşüm süreçlerinde ortaya çıkabilecek engellerin aşılması için ortak strateji geliştirilmesi hedeflenecek.