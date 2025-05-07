Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), zorunlu lise eğitimiyle ilgili yeni bir düzenleme için hazırlıklara başladı. Mevcut 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin son iki yılını kapsayan lise 3 ve 4’üncü sınıflarda daha esnek bir yapıya geçilmesi amacıyla çeşitli modeller üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Dünyada ve Türkiye'de eğitim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yapay zekâ destekli öğrenme ortamlarının yaygınlaşması, öğrencilerin okul dışındaki eğitim fırsatlarına artan ilgisi ve eğitim-istihdam ilişkilerinin zayıf kalması gibi nedenlerle zorunlu eğitimin yeniden yapılandırılması gündeme alındı.

EĞİTİMDE ESNEKLİK VE MERKEZİ SINAV BASKISINI AZALTMA HEDEFİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, 4+4+4 modelinin son halkası olan lise kademesinde esnek bir yapı oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalarda, merkezi sınavların baskısını azaltmak ve öğrencilerin akademik olduğu kadar kişisel gelişimini de desteklemek hedefleniyor. Bu kapsamda öğrenci merkezli, esnek ve modern bir lise eğitimi tasarlanması için eğitim süreçlerinde iyileştirme ve zenginleştirme adımları planlanıyor.

ÜÇ FARKLI MODEL MASADA

Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili sivil toplum kuruluşları, dernekler ve alan uzmanlarının önerilerini alarak üç farklı model üzerinde duruyor:

3+1 MODELİ

Lise eğitiminin üç yılı zorunlu olacak, dördüncü yıl ise üniversiteye hazırlık yılı olarak yapılandırılacak. Öğrenciler, ilk üç yılın sonunda diploma alabilecek.

2+2 MODELİ

Bu modelde öğrenciler, 10. sınıfın sonunda diploma alacak. Akademik eğitimine devam etmek isteyenler, gönüllü olarak 11 ve 12. sınıfları okuyacak.

YAŞ MODELİ

Zorunlu eğitimin yaş bazlı olarak belirlenmesini içeren bu öneride, 16 yaşını dolduran öğrenciler zorunlu eğitim kapsamından çıkarılacak. Ayrıca lise eğitiminin tamamen gönüllülük esasına göre düzenlenmesi de tartışılıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE GÜNDEME GELECEK

Söz konusu düzenlemelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle yükseköğretime erişimin yaygınlaşmasıyla beraber çok sayıda öğrenci ortaöğretimi müteakip yükseköğretime gidiyor ve otomatikman sanki zorunlu eğitim 16 yıla çıkmış gibi algılanıyor. Bu bir taraftan pozitif, ama bir taraftan da bilhassa mesleki ve teknik eğitim anlamında bizi sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe nitelikli eleman bulma konusunda zorluyor. Biz de bu konuyu kamuoyunun gündeminden gelen talepler çerçevesinde tartışmaya açtık."

Bakan Tekin, farklı modellerin değerlendirildiğini ve üzerinde uzlaşma sağlanan önerilerin kabineye sunulacağını ifade etti.