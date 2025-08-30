MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu, Türkiye'de hem konusu hem de doğal manzaralarıyla izleyiciyi büyüleyen bir yapım olarak hafızalarda yer edindi. Film boyunca göz alıcı doğa görüntülerine ev sahipliği yapan bu yerin neresi olduğu izleyiciler tarafından sıkça merak ediliyor.

ÇEKİM MEKÂNI: MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDEKİ ÇÖKERTME KÖYÜ

Filmin büyük bölümü Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Çökertme Köyü'nde çekilmiştir. Bu köy, sakinliği, doğal yapısı ve deniz manzarasıyla öne çıkan bir sahil yerleşimidir. Çökertme, hem doğaseverler hem de huzurlu bir tatil arayanlar için adeta bir saklı cennet niteliğindedir.

FİLMİN ATMOSFERİNE UYGUN DOĞAL DOKU

Mandıra Filozofu filminde anlatılan doğaya dönüş, sade yaşam ve kapitalist düzen eleştirileri, Çökertme Köyü’nün doğasıyla bütünleşerek güçlü bir atmosfer yaratmıştır. Bu nedenle yapım ekibi özellikle burayı tercih etmiştir. Filmdeki evler, kıyı görüntüleri ve yeşillikler, köyün gerçek dokusunu yansıtmaktadır.

ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

Film sonrası Çökertme Köyü, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Filmde görülen evler, restoranlar ve doğal alanlar zamanla ziyaret noktalarına dönüştü. Köy, bugün hâlâ sadeliğini koruyarak doğa ve sinema meraklılarını ağırlamaktadır.