Google altyapısını kullanan başta YouTube, Gmail ve Google Arama olmak üzere pek çok dijital platformda erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Kullanıcılar, bu sitelere girmekte zorluk çektiklerini ve bağlantı hatalarıyla karşılaştıklarını belirtti.

SORUN SADECE GOOGLE İLE SINIRLI DEĞİL

Google sunucularına bağlı çalışan ve aynı altyapıyı kullanan bazı diğer internet sitelerinde de benzer erişim problemleri yaşandı. Kesintinin teknik bir arıza, bölgesel bir internet sorunu ya da sunucu kaynaklı bir durumdan mı kaynaklandığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kesintinin nedeni hakkında şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun kaynağı bilinmiyor. Sosyal medya platformu X üzerinden binlerce kullanıcı, “Google çöktü” etiketiyle tepkilerini dile getirerek yaşanan kesintiyi gündeme taşıdı.

GOOGLE'IN BÜTÜN SERVİSLERİ ÇÖKTÜ

Google’ın en popüler hizmetlerinden Gmail, Google Drive ve Google Play dahil olmak üzere birçok platformunda küresel bir kesinti yaşandı. Kullanıcılar, e-posta gönderip alamamaktan, dosya yükleyememekten ve uygulama mağazasına erişememekten şikayetçi oldu.

HİZMETLERİN DURUMU HENÜZ NETLEŞMEDİ

YouTube ve Gmail gibi büyük platformların hizmet durumu hakkında henüz Google tarafından doğrulama yapılmadı. Sorunun küresel çapta mı yoksa belirli bölgelerde mi yaşandığı bilinmiyor.

Down Detector gibi kesinti izleme platformlarında bazı bölgelerden problem bildirildi. Ancak genel bir çökme henüz teyit edilmedi.