OpenAI, kullanıcıların sohbet ekranlarını bağlantı şeklinde paylaşmasını sağlayan özelliği kaldırdı. Mayıs 2023’te sunulan bu paylaşım seçeneği, sohbetin arama motorlarında da görünmesine izin veren bir kutucuk içeriyordu. Ancak bu kutucuğun fark edilmemesi, birçok özel sohbetin Google gibi arama motorlarında herkese açık hâle gelmesine yol açtı.

Sadece birkaç kelimelik basit aramalarla ilişki, yalnızlık, ruh sağlığı gibi mahrem konuların yer aldığı sohbetler internet ortamında bulunabiliyordu. Kullanıcı adı gibi bilgiler yer almasa da, sohbet içeriğinde geçen ifadeler kişilerin tanınmasına neden olabiliyordu.

GOOGLE’DAN TEMİZLENDİ, DİĞERLERİNDE DEVAM EDEBİLİR

OpenAI, bu gelişmelerin ardından arama motorlarına indekslemeyi sağlayan kutucuğu ChatGPT arayüzünden kaldırdı. Şirket, “Bu özellik, insanların istemeden gizli içerik paylaşmasına çok açık kapı bırakıyordu. O yüzden kaldırıyoruz” açıklamasında bulundu.

Google üzerinden yapılan “site:chatgpt.com/share” sorgusu artık sonuç vermezken, bazı sohbetlerin Bing ve DuckDuckGo gibi diğer arama motorlarında hâlâ erişilebilir durumda olduğu bildirildi.

SAM ALTMAN’DAN VURGU: “BUNLAR TERAPİ GİBİ”

OpenAI CEO’su Sam Altman, kullanıcıların ChatGPT’yi kişisel meselelerinde bir danışman gibi kullandığını ve özellikle gençler için bu sohbetlerin çok hassas bilgiler içerebildiğini vurguladı. Bu nedenle, sohbetlerin kamuya açık hâle gelmesinin ciddi mahremiyet riski taşıdığını belirtti.

GİZLİLİK VE HUKUKİ BOYUT

OpenAI’nin kullanım koşullarına göre, sohbetlerin yalnızca kullanıcı kutucuğu işaretlediğinde indekslendiği ifade edildi. Ancak birçok kişi bu kutunun ne anlama geldiğini fark etmedi. Ayrıca, şirketin gerektiğinde bu sohbetleri mahkemelere sunabileceği de belirtiliyor.

BENZER SORUNLAR DİĞER PLATFORMLARDA DA YAŞANDI

Haziran ayında Meta, paylaşılan yapay zeka sohbetlerinin kullanıcı akışlarında görünmesine dair benzer tepkilerle karşılaşmıştı. Google ise Bard’ı Gemini’ye dönüştürdükten sonra, kullanıcı sohbetlerini arama sonuçlarından çıkarmıştı.