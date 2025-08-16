Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığının yol açtığı kayıpların ardından bazı illerde durumun kontrol altına alındığını ifade etti. Yumaklı, “Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Van ve Hakkari’de önümüzdeki hafta hayvan pazarlarını açacağız” dedi.

Salgının yoğun olarak görüldüğü diğer bölgelerde ise karantina ve önlemlerin sürdüğünü belirtti. Yumaklı, üreticilerin kurallara uyması gerektiğini hatırlatarak, hayvan sağlığının korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

"ŞAP BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ÇIKARILDI" İDDİALARINA YANIT

Şap hastalığının bilinçli şekilde çıkarıldığı yönündeki iddialara sert tepki gösteren Bakan Yumaklı, “Aşılama devam ediyor. Yaptığımız şap aşısıyla ilgili kötü niyetli insanlar tarafından kampanya başlatıldı. Şap bilinçli şekilde çıkarıldı diye akıllara ziyan tezvirat var. Bir taraftan da bu yalanlarla mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan, hayvan pazarlarının eylül sonuna kadar tamamen açılacağını belirtti.