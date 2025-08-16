Son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük’ü Seyrantepe’de konuk etti. Maçı Ozan Ergün’ün yönettiği karşılaşmada sarı kırmızılılar sahadan 3-0 galip ayrıldı.

BARIŞ ALPER'DEN ERKEN GOL

Maçın henüz 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Süper Lig kariyerinin en erken golünü atarak takımını öne geçirdi.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

dakikada Victor Osimhen oyuna girdi. 74. dakikada Fatih Kurucuk’un kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. dakikada Barış Alper’in yerine oyuna dahil olan Mauro Icardi, 87. dakikada ağları havalandırarak 281 gün sonra golle döndü. Karşılaşma 3-0 sona erdi.

77 GÜN SONRA TARAFTARLA BULUŞMA

Sarı kırmızılı ekip, 30 Mayıs’taki RAMS Başakşehir maçı sonrası ilk kez kendi sahasında taraftarıyla buluştu. Tribünler tamamen dolarken, taraftarlar takımlarına yoğun destek verdi.

FİLİSTİN’E DESTEK MESAJLARI

Karşılaşmada hem Galatasaray hem Fatih Karagümrük taraftarları, Filistin için destek mesajları içeren pankartlar açtı.

Galatasaray tribünlerinde “Özgür Filistin”, “Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır”, “Filistin’de insanlık ölüyor” ve “Dünya soykırımı canlı canlı izliyor” yazılı pankartlar yer aldı. Ayrıca, Doğu Tribünü'nde, Hz. Ali'ye atfedilen “Eğer zalim ısrarla zulmetmeye devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır” sözü pankarta yansıtıldı. “Mazlum” kelimesi Filistin bayrağı renklerinde yazıldı.

Fatih Karagümrük taraftarları da “Gazze'de zulüm var sessiz kalma” pankartıyla tribünde yer aldı.