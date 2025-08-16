Ali Koç, transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız” dedi.

SKRINIAR TRANSFERİNİN DETAYLARI

Başkan Koç, Milan Skriniar transferine dair de bilgi verdi. “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır. Milan Skriniar'ı, Haziran'da alsaydık 20 milyon Euro'ya gelecekti. Bekledik, 6 milyon Euro'ya bitirdik” açıklamasında bulundu.

TARAFTARA FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI MESAJI

Feyenoord maçındaki taraftar desteğine de değinen Koç, “Taraftarlarımız Feyenoord maçında muhteşem destek verdi. Geriye düşmemize rağmen destekler artarak devam etti. Bu da hemen sahaya yansıdı” ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN BENFICA'YA YENİ TEKLİF

Kerem Aktürkoğlu transferine ilişkin açıklamalar ise dikkat çekti. Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun oyuncuyu çok beğendiğini belirterek şunları söyledi:

“Hocamız Kerem'i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler: Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi vs... Benfica'ya karşı oynatmama taahhütü de verdik. Hatta dedik kontrata yazalım. Onlar kontrata yazmaktansa beş dakika maça alarak sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik, haber bekliyoruz” dedi.