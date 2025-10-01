Erol Özvar, yükseköğretimde yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. YÖK'ün hazırladığı "2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası" başlıklı çalışmanın yarın kamuoyuna sunulacağını belirtti.

Türkiye ve dünyada eğitim süreleri üzerine tartışmaların sürdüğünü ifade eden Özvar, başarılı öğrencilerin üniversite eğitimini daha kısa sürede tamamlamasına olanak sağlayacak bir sistemin yolda olduğunu açıkladı.

BAŞARILI ÖĞRENCİYE 3 YILDA MEZUNİYET İMKANI

Yükseköğretimde kalite standartlarından taviz verilmeden bir dönüşüm hedeflendiğini belirten Erol Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim. Burada hiç şüphe yok ki Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğimizi de bu vesileyle dile getirmek isterim. Bunun ayrıntılarını inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız."

MESLEKİ EĞİTİME YENİ DÜZENLEMELER

Özvar, üniversite mezunlarında uygulamalı bilgi ve deneyim beklentisinin arttığını söyledi. Mesleki eğitimin yeniden ele alındığını belirten Özvar, son 1-1,5 yılda meslek yüksekokullarına yönelik reform çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantılarda meslek programlarına ağırlık verileceğini aktaran Özvar, "Bilhassa meslek yüksekokulları içerisinde meslek edindirme imkanı olmayan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz." dedi.

STAJ VE UYGULAMALI DERSLER ÖNE ÇIKACAK

Uygulamalı eğitim ve staj konularında yeni adımlar atılacağını bildiren Özvar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dahil olmak üzere çeşitli kurumlarla iş birliği yapıldığını duyurdu.

Özvar, şu bilgileri verdi:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yapmış olduğumuz çok kapsamlı anlaşma ve protokol neticesinde meslek yüksekokulları ile odalar arasındaki bağlantıları güçlendireceğiz ve meslek yüksekokullarında uygulamalı derslerin ağırlığı artacak. Ayrıca staj konusunda da yeni bazı düzenlemeler getireceğiz. Bütün bu uygulamaları, yeni düzenlemeleri yapmamızın en temel nedeni öğrencilerimizin uygulamaya yönelik becerilerini ve deneyimlerini artırmaktır. Böylelikle iş gücü piyasalarında 'ara eleman' beklentilerini de bu vesileyle daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde karşılayacağımıza inanıyorum."

Yarın açıklanacak olan yol haritası ile yükseköğretimde atılacak yeni adımlar kamuoyunun bilgisine sunulacak.