Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilaçlara ilişkin yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında 12 yeni ilacın geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

Vedat Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”

LİSTEYE EKLENEN İLAÇLARIN DETAYLARI

SGK’nın geri ödeme listesine alınan 12 ilacın tamamının yerli üretim olduğu belirtildi. Listeye dahil edilen ilaçlar şu şekilde sıralandı:

4 adet antihipertansif

2 adet antiromatizmal

1 adet antibiyotik

1 adet ağrı kesici

1 adet amino asit türevi

1 adet antiviral

1 adet mide koruyucu

1 adet elektrolik kaybı serum

Geri ödeme listesine dahil edilen bu ilaçlarla birlikte hastaların tedavi süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Uygulamanın hayata geçmesiyle, bu ilaçlara erişim SGK kapsamında kolaylaşacak.