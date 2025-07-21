Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kulüpten ayrılmayı planlıyor. Geride kalan sezonun başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Avrupa'da devam etme isteği öne çıkıyor.

Edinilen bilgilere göre, Kerem Aktürkoğlu'nun öncelikli hedefi, Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde forma giymek. Bu ligler; İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1 olarak sıralanıyor.

"5 BÜYÜK LİG" VURGUSU

Milli futbolcunun çevresine yaptığı açıklamada, _“Kariyerime 5 büyük ligden birinde devam etmek istiyorum” dediği aktarıldı. Ancak bu liglerden herhangi bir teklif almaması durumunda, Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig'e dönüş kapısını açık tuttuğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Türkiye'den bazı kulüplerin Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği ifade edilirken, bu takımlar arasında Beşiktaş da yer alıyor. Siyah-beyazlı kulübün, yıldız futbolcunun Avrupa'dan beklediği teklifleri alamaması halinde devreye gireceği öğrenildi.

Transfer döneminin ilerleyen haftalarında Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili karar vermesi bekleniyor. Oyuncunun durumu, başta Beşiktaş olmak üzere Süper Lig ekiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.