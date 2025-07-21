Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bozören ve Kozan mahalleleri arasında başlayan yangın nedeniyle çevredeki mahalleler tahliye edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 17.00 sularında Hacılar köyü yakınlarında başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve hava aracı sevk edildi. Vatandaşlar da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

HACILAR VE TAŞOLUK MAHALLELERİ BOŞALTILDI

Yangının etkisiyle Taşoluk ve Hacılar mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlerin sıçradığı Taşoluk Mahallesi'nde birçok evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, bölgedeki incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına hızlı şekilde müdahale edildiğini belirtti.

Doğan, şu bilgileri paylaştı:

"İlk etapta 5 uçak ve 8 helikopterle hava kararana kadar alevlere müdahale ettik. Şu anda kara birlikleri, arazözler, itfaiyeler ve kamu kurumlarına ait araçlarla çalışmaları sürdürüyoruz. Yangın Bayat köyüne doğru ilerliyor, orada da gerekli tedbirler alındı."

“HEDEFİMİZ, KÖYLER ZARAR GÖRMEDEN YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK”

Vali Doğan, yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Hacılar köyünden başladığını tespit ettik. Konuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Amacımız köyler yanmadan ve insanlara zarar gelmeden yangını kontrol altına almak. Tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz. AFAD, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ve çevre illerden gelen ekiplerle müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gece saatlerinde Taşoluk Mahallesi'nde alevlerin kontrol altına alındığı, ekiplerin mahallede söndürme ve soğutma çalışmaları yürüttüğü bildirildi.

BİLECİK’TE ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadele sürüyor. Karaköy ile Kurtköy arasındaki tarım arazilerinde çıkan yangın için bölgeye orman işletme müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli sevk edildi.

Havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise arazözlerle müdahale edilen yangında, sarp arazi yapısı nedeniyle ekiplerin alevlerin ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

UŞAK’TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Uşak’ta meydana gelen orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, yangınların çıkış nedenlerinin tespiti için incelemelerin sürdüğünü açıkladı.