Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere yönelik ziyaretlerde bulunacak. Ziyaretlerin, “Terörsüz Türkiye” adı verilen çalışmalara dair bilgi paylaşımı amacı taşıdığı bildirildi.

KOMİSYON KURULMASI PLANLANIYOR

Alınan bilgilere göre, Meclis’te “Terörsüz Türkiye” çalışmaları çerçevesinde bir komisyon kurulması için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Komisyon kurulmadan önce MİT Başkanı Kalın, siyasi parti gruplarını bilgilendirecek.

Ziyaretlerin, yarından itibaren başlaması bekleniyor.

TÜM GRUPLARLA GÖRÜŞÜLECEK

Planlanan program doğrultusunda AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanları ile grup başkanvekilleriyle ayrı ayrı görüşmeler yapılacak.