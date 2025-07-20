Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-ticaret platformları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle ilgili kapsamlı bir vergi uyumsuzluğu çalışması yürüttü. 2021-2024 dönemini kapsayan analizlerde toplam 17 bin 104 mükellefe ait 44,5 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi.

Analizlere göre, 2021-2022 döneminde 13 bin 494 mükellefin 18 milyar liralık, 2023-2024 döneminde ise 3 bin 610 mükellefin 26,5 milyar liralık gelirini vergi beyanı dışında bıraktığı belirlendi.

KAYIT DIŞI SATIŞTA REKOR ÖRNEK

Yapılan detaylı incelemelerde, mükellefiyet kaydı olmadan ticari faaliyette bulunan örnek vakalara da ulaşıldı. 2021 yılında, bir kişinin e-ticaret platformları üzerinden 895 bin 562 işlem gerçekleştirdiği, bu işlemlerden toplam 135 milyon lira hasılat elde ettiği tespit edildi.

İlgili kişinin, bu gelirine karşılık yalnızca 13 milyon liralık bir beyan yaptığı ve 122 milyon lira fark bulunduğu belirtildi. Söz konusu kişinin hiçbir vergi ödemediği bilgisi paylaşıldı.

İZAHA DAVET SONUCU BEYANLAR ARTIYOR

Vergi daireleri, tespit edilen mükellefleri izaha davet etmeye başladı. Bu süreçte ilk aşamada 3 bin 147 mükellef beyanlarını güncelledi ve toplam 2 milyar lira gelir beyan etti.

Ayrıca, mükellefiyeti bulunmayan 190 kişi nezdinde yürütülen izaha davet sonucunda 276 beyanname toplandı. Bu başvurularla birlikte 83 milyon liralık matrah beyanı gerçekleşti.

İzaha davet sürecinde gerekli düzeltmeleri yapanlara daha az oranda ceza uygulandığı, bu uygulamanın gönüllü uyumu teşvik ettiği bildirildi.

CEZAİ İŞLEMLER YOLDA

Gelirlerini gizlemeye devam eden, izaha davete yanıt vermeyen ya da beyanname vermekten kaçınan kişiler hakkında vergi incelemesi ve cezai işlem süreci başlatılacağı belirtildi.

1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, e-ticaret ödemelerine yüzde 1 oranında stopaj uygulanmaya başlanmıştı.

ŞİMŞEK: "KAYIT DIŞILIĞA TAVİZ YOK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dijitalleşme sayesinde vergi kaybının artık çok daha net tespit edilebildiğini söyledi.

"Kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız. e-Ticaret platformları üzerinden gelir elde eden herkes vergisini ödemek zorunda. Vergi cezasıyla karşılaşmak istemeyen tüm mükellefleri gönüllü uyumla beyanlarını güncellemeye davet ediyoruz. Dijitalleşen dünyada vergi kaybına izin vermeyeceğiz. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla bu yılbaşından itibaren uygulamaya aldığımız tevkifat uygulaması, kayıt dışılıkla mücadeleye önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.