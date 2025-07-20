Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, farklı puan türlerinde Türkiye genelinde önemli başarılar elde etti. Okuldan 6 öğrenci ilk 10’a, 25 öğrenci ilk 100’e, 63 öğrenci ise ilk 1000’e girme başarısı gösterdi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER VE PUAN TÜRLERİ

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden ilk 10’a giren öğrenciler ve başarı elde ettikleri alanlar şu şekilde sıralandı:

Yasin Yazıcı : Alan Yeterlilik Testi (AYT) Sözel Türkiye 2’ncisi , Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça Türkiye 6’ncısı MEB'den yeni düzenleme: Proje okulları ikiye ayrıldı İçeriği Görüntüle

Safa Murat Çelik : Sözel Türkiye 3’üncüsü

Yusuf Arda Özkan : Sözel Türkiye 5’incisi

Muharrem Yüksel : Sözel Türkiye 7’ncisi

Muhammed Yasir Kılıç: Sözel Türkiye 10’uncusu

İlk 1000 derecesi elde eden 63 öğrenciden 19’u sözel, 10’u sayısal, 19’u eşit ağırlık, 15’i ise dil alanlarında başarı gösterdi.

İLK 3’E GİRENLERE TOGG HEDİYESİ

Okul bünyesinde faaliyet gösteren Kartal Eğitim Vakfı, ilk 3’e giren öğrencilerden iki kişiye yerli otomobil TOGG hediye edecek. Ödül programının detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

"BU BAŞARININ ARKASINDA KARAKTER İNŞASI VAR"

Okul müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, elde edilen sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bu başarı olarak gözüken şeyin arkasında çok güçlü bir karakter inşası var. Okul ikliminin desteği var. Disiplinli bir eğitim ortamının ve onları destekleyen pedagojik süreçlerin katkısı var. Başarıyı yalnızca sonuç olarak değil, bir süreç olarak tanımlıyoruz.”

Öztürk, öğrencilerin bu başarıyı dershaneye gitmeden, yalnızca okul bünyesindeki destekle elde ettiklerini vurgulayarak, okulun disiplinli ve çok yönlü bir eğitim modeli sunduğunu belirtti.

HAZIRLIK SINIFINDAN ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIĞA KADAR ÖZEL PROGRAM

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim kademeleri arasında özel programlar uygulanıyor. Öztürk, sistemi şu şekilde anlattı:

Hazırlık sınıfı : İngilizce ve ikinci dil olarak Arapça eğitimi

9. ve 10. sınıflar : “ Kartal Akademi ” kapsamında doğa ve mühendislik, kültür-sanat, spor, toplum bilimleri ve bilim olimpiyatlarına yönelik yaklaşık 50 atölye

11. ve 12. sınıflar: Üniversite hazırlık programı ve okul bünyesinde yürütülen yoğunlaştırılmış çalışma sistemleri

ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE LABORATUVARLAR

Okulun imkanları arasında yer alan 1000 metrekarelik bilim merkezinde fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarının yanı sıra, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmaların yapılabileceği Ar-Ge laboratuvarları da bulunuyor.

Ayrıca okulda inovasyon laboratuvarı yer alıyor. Öğrenciler burada sabit ve döner kanatlı araçlar, su altı cihazları ve elektrikli sistemlerin yazılım ve donanım geliştirme çalışmalarını yürütüyor.

ULUSLARARASI PROGRAMLAR VE DİL EĞİTİMİ

Hazırlık sınıfından itibaren Cambridge programlarına entegre olan okulda, 10. sınıftan itibaren Uluslararası Bakalorya (IB) programı uygulanıyor. Öğrenciler, bu program kapsamında her ders için makale yazıyor, bitirme tezi hazırlıyor.

Öğrencilere talebe göre Rusça, Almanca, İspanyolca, Japonca, İbranice gibi ek diller öğretiliyor. Eğitim programları, sözel ve analitik becerileri birlikte geliştirmeyi hedefliyor.

DERECEYE GİREN YÜKSEL: “SON YIL SABAH 10, AKŞAM 22 ÇALIŞTIM”

Sözel puan türünde Türkiye yedincisi olan Muharrem Yüksel, başarı hikayesini şu sözlerle anlattı:

“Lisenin başından beri tüm derslere eksiksiz katıldım. 12. sınıfta sabah 10.00’dan akşam 22.00’ye kadar okulun kütüphanesinde çalıştım. Eve sadece uyumaya gittim. Yorucuydu ama sonucu aldım. Hedefim Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü.”

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS 2025’te elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Okulun uyguladığı eğitim modeli ve sunduğu imkanlar, öğrencilerin sınav başarısını okul içi kaynaklarla elde edebileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor.