Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli kulüp, Paris Saint-Germain oyuncuları Milan Skriniar ve Marco Asensio ile anlaşma sağlarken, Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için de girişimlerde bulunuyor. Başkan Ali Koç, transfer operasyonunu doğrudan yönetiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ İÇİN PAZARLIK SÜRÜYOR

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe’den gelen teklife olumlu yaklaştı. İtalyan basınına göre, oyuncu, bonservisinin alınması hâlinde Fenerbahçe’de forma giymeye hazır olduğunu kulüp yönetimine iletti.

Fenerbahçe’nin Inter kulübüne 20 milyon Euro teklif sunduğu, İtalyan ekibinin ise transfer için 25 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Aynı kaynaklara göre, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, Hakan’a kaptanlık verilmesini de önerdiği iddia edildi.

SKRINIAR VE ASENSIO TRANSFERLERİ TAMAMLANDI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe’de forma giyen Milan Skriniar ile 4 yıllık anlaşma sağlandı. Oyuncunun yıllık maaşının 7.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio ile de anlaşma sağlandı. 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek olan İspanyol oyuncunun, yıllık 9 milyon Euro maaş alacağı kaydedildi. Her iki oyuncunun bu hafta içerisinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyor.

VLAHOVIC YENİDEN GÜNDEMDE

Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kulüp, kadrosuna yeni bir forvet katmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde Jhon Duran’ı transfer eden Fenerbahçe, şimdi de Juventus forması giyen Dusan Vlahovic ile ilgileniyor.

İtalyan basınına göre, Juventus kulübü, beklenen teklifleri alamadığı için Sırp golcünün bonservisini 25 milyon Euro seviyesine çekti. Yüksek maaş beklentisi nedeniyle Avrupa’daki takımların geri planda kaldığı, Fenerbahçe ve bazı Suudi Arabistan kulüplerinin oyuncu için en güçlü adaylar arasında yer aldığı bildirildi.

TRANSFERLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ TAMAMLANACAK

Fenerbahçe’nin, 12 Ağustos’ta oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesinde kadrosunu büyük ölçüde tamamlaması bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertli ekip, transfer sürecinde hızlı ve kararlı adımlar atmayı sürdürüyor.