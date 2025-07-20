Vergi düzenlemelerini içeren “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemelerle birlikte özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamalarında kapsamlı değişikliklere gidildi.

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA 4 ÖTV DİLİMİ KALDIRILDI

Yeni yasayla birlikte içten yanmalı motora sahip binek otomobillerde uygulanan yüzde 45, 50, 60 ve 70’lik ÖTV oranları kaldırıldı. Artık bu tür araçlar için asgari ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak. Araçların motor silindir hacmi, elektrik motor gücü, menzil ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre ÖTV oranları yüzde 80 ile 220 arasında değişecek.

HİBRİT ARAÇLARDA YENİ ÖTV ORANLARI

Hibrit araçlar için de ÖTV oranları yeniden belirlendi. Buna göre;

Elektrik motoru 50 kW’ı geçen ve motor silindir hacmi 1800 cc’yi aşmayan araçlarda ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.

Elektrik motoru 100 kW’ı geçen ve motor silindir hacmi 2500 cc’yi aşmayan hibrit araçlar için ÖTV oranı yüzde 130’dan yüzde 150’ye çıkarıldı.

Daha yüksek motor ve elektrik gücüne sahip hibrit araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 220’ye kadar yükselebilecek.

PICK-UP ARAÇLARDA ÖTV YÜZDE 4’TEN 50’YE YÜKSELDİ

Pick-up olarak bilinen kamyonet tipi araçlarda da vergi artışı yaşandı. Bu araçlar için uygulanan yüzde 4’lük ÖTV oranı yüzde 50’ye yükseltildi. Ayrıca azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtlarında da yüzde 50 ÖTV oranı geçerli olacak.

KDV İSTİSNASI GETİRİLEN KURUMLAR

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından yalnızca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılacak hafif ticari taşıtlar, kamyon, kamyonet, arazi taşıtları ve motosikletler, KDV’den muaf tutulacak.

Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü ve yönetimindeki mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmazların satışına yönelik devir ve teslim işlemleri de KDV’den istisna olacak.

CUMHURBAŞKANI’NA GENİŞ VERGİ YETKİSİ

Cumhurbaşkanı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun II sayılı listesinde yer alan araçlar için;

ÖTV oranlarını üç katına kadar artırabilecek veya sıfıra kadar indirebilecek ,

ÖTV oranlarına esas matrahların alt ve üst sınırlarını belirleyebilecek ,

Binek otomobiller, steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil olmak üzere, motor hacmi, batarya kapasitesi ve menzile göre farklı ÖTV oranları tespit edebilecek.

Ayrıca, söz konusu kamu kurumları tarafından kullanılmak üzere tedarik edilen ve yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan taşıtlar, ilk iktisapta ÖTV’den istisna olacak. Yerli üretimi bulunmayan araçlar da aynı kapsamda değerlendirilecek.

İZİNSİZ FAALİYETE YÜKSEK CEZA

Yetki belgesi veya faaliyet izni gerektiren alanlarda izinsiz çalışan kişi veya işletmelere 50 bin TL ile 250 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu işletmelerin faaliyetleri bir ay süreyle durdurulacak.

Yetkisiz faaliyetin aynı iş yerinde 5 yıl içinde tekrar edilmesi halinde ceza üst sınırdan uygulanacak.

CUMHURBAŞKANI DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİNİ DE DÜZENLEYECEK

Yasa kapsamında, kambiyo, kıymetli maden ve taş ticareti, bunlardan mamul her türlü eşya ve belgelerin ihracatı ve ithalatı ile ilgili düzenlemelerde Cumhurbaşkanı yetkili kılındı. Ayrıca bu alanlarda Türk parasının kıymetini korumaya yönelik her türlü karar alma yetkisi de Cumhurbaşkanına verildi.

Yeni düzenlemelerle birlikte, taşıt vergilendirme sisteminde yüksek vergi oranları, yetkilendirme cezaları ve Cumhurbaşkanı’na verilen düzenleme yetkileri dikkat çekerken, bazı kamu kurumlarına yönelik KDV ve ÖTV muafiyetleri ile mali yüklerin hafifletilmesi hedefleniyor.