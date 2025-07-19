Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’ta üst düzey yönetim değişikliği gerçekleşti. OYAK Genel Müdürlüğü görevine Prof. Dr. Murat Yalçıntaş atandı. Yalçıntaş, düzenlenen devir teslim töreninde görevi Süleyman Savaş Erdem’den devraldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Yalçıntaş, OYAK Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürlük görevine layık görülmekten duyduğu onuru ve sorumluluğu dile getirdi.

“OYAK’A HİZMET, VEFA MESELESİDİR”

Konuşmasında kurumun 65 yıla yakın geçmişine ve stratejik konumuna dikkat çeken Yalçıntaş, şu açıklamayı yaptı:

“OYAK, köklü geçmişi, güçlü mali yapısı, sürdürülebilir yatırım anlayışı ve üyelerine olan sarsılmaz bağlılığıyla Türkiye’nin en saygın kurumlarından biridir. Bu yapıda görev üstlenmek benim için yalnızca profesyonel bir adım değil, aynı zamanda bir vefa ve hizmet meselesidir.”

“HEDEFİMİZ EKONOMİYE DEĞER KATMAK”

Yeni dönemde daha şeffaf, katılımcı ve verimli bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini belirten Yalçıntaş, şu ifadeleri kullandı:

“OYAK’ı güçlendirecek adımları kararlılıkla atarken hem üyelerimize hem de ülke ekonomimize daha fazla değer katmayı hedefleyeceğiz. Hep birlikte OYAK’ı daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Duyulan güvene layık olmak için büyük bir gayret ve samimiyetle görevimin başında olacağım.”

MURAT YALÇINTAŞ’IN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yüksek lisans eğitimini Vrije Üniversitesi (Brüksel) ve Boston Üniversitesi iş birliğiyle ortak işletme programında tamamladı. Doktora derecesini ise İstanbul Üniversitesi İşletme alanında aldı.

İş yaşamına İslam Kalkınma Bankası’nda başlayan Yalçıntaş, İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev yaptı. Ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde profesör unvanıyla akademik çalışmalar yürüttü.

Yalçıntaş, 2021–2024 yılları arasında BMC Otomotiv CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Aynı dönemde TOGG Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı. İngilizce ve Fransızca bilen Yalçıntaş, iş dünyasında edindiği tecrübelerle dikkat çekiyor.