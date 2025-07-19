Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan “Şehidimiz var, dedikleri üsteğmen resmi olarak şehit kabul edilmemiş, ailesine maaş bile bağlanmamış” şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyeti olduğu vurgulandı.

OPERASYONDA KAYBOLAN ÜSTEĞMENİN DURUMU

Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 2022 yılında gerçekleştirilen bir operasyon sırasında, ilgili üsteğmenin yer aldığı timin saldırıya uğradığı ve söz konusu personelin kendisine ya da naaşına ulaşılamadığı belirtildi.

Yapılan tahkikat sonucunda, görev esnasında hayatını kaybettiği kanaatine varıldığı ifade edildi.

AİLENİN RIZASI OLMADIĞI İÇİN RESMİ İŞLEM YAPILMADI

Sürecin detaylarına ilişkin olarak şu ifadeler kullanıldı:

“Oluşturulan heyet, Mehmetçiğimizin ailesiyle iki kez görüşerek bilgi vermiş ve şehitlik işlemleri için rızaları talep edilmiştir. Ancak aile bu talebi kabul etmemiştir.”

Milli Savunma Bakanlığı'nın, ailenin kararı doğrultusunda herhangi bir resmi açıklama yapmadığı, söz konusu personelin halen görevdeymiş gibi özlük haklarının, maaşının ve tazminatlarının eksiksiz şekilde ödendiği, bu nedenle ailenin herhangi bir mağduriyet yaşamadığı belirtildi.

YASAL VE MEVZUATA UYGUN SÜREÇ

DMM açıklamasında, naaşı bulunamayan askerlerle ilgili şehitlik statüsü tanınmasının yalnızca idari kararla değil, belgelere, yasal sürece, aile rızasına ve gerektiğinde yargı kararlarına bağlı olduğu vurgulandı.

Süreçte tüm işlemlerin yasal zeminde ve tarafların onayıyla yürütüldüğü belirtildi.

“MAHREMİYETE SAYGI GÖSTERİLMELİ”

DMM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İleri sürülen mesnetsiz iddialar, hem hassas bir süreci istismar etmekte hem de Mehmetçiğimizin ailesinin mahremiyetini zedelemektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, çarpıtılmış içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.”

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında, 'Şehidimiz var, dedikleri üsteğmen resmi olarak şehit kabul edilmemiş, ailesine maaş bile bağlanmamış' şeklindeki iddialar, gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur. Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 2022’de yürütülen bir operasyonda, bahse konu Mehmetçiğimizin bulunduğu tim saldırıya uğramış; kendisine veya naaşına ulaşılamamış, yapılan tahkikat sonucunda görev esnasında hayatını kaybettiği kanaatine varılmıştır. Bunun üzerine oluşturulan heyet, Mehmetçiğimizin ailesiyle iki kez görüşerek bilgi vermiş ve şehitlik işlemleri için rızaları talep edilmiştir. Ancak aile bu talebi kabul etmemiştir. Milli Savunma Bakanlığımız ailenin iradesi doğrultusunda bir resmi açıklama yapmamış; personel hâlen görevdeymiş gibi özlük haklarını, maaşını ve tüm tazminatlarını eksiksiz şekilde ödemeye devam etmiş; Mehmetçiğimizin ailesi herhangi bir mağduriyet yaşamamıştır. Naaşı bulunamayan kişilerle ilgili ölü kaydının düşülmesi ya da şehitlik statüsünün tanınması, yalnızca idarenin kararıyla değil, mevzuata uygun şekilde belgeler, aile rızası ve yargı kararlarıyla mümkündür. Süreç, yasal zeminde ve tarafların onayıyla yürütülmektedir. Bu konuda ileri sürülen mesnetsiz iddialar, hem hassas bir süreci istismar etmekte hem de Mehmetçiğimizin ailesinin mahremiyetini zedelemektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, çarpıtılmış içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.