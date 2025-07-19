Son yıllarda yaptığı her çıkışla şaşırtmaya devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin henüz kamuoyuna resmen açıklanmasa da ilginç bir öneri daha ortaya koyduğu belirtiliyor.

İddiaya göre Bahçeli, Türkiye'nin siyasi birliğinin tamamlanması için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde önemli bir revizyon yapılarak 2 yardımcı belirlenmesini ve bunlardan birinin Kürt bir diğerinin ise Alevi olmasını önerdi. Önerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan veya AK Parti'ye sunulup sunulmadığı ise henüz bilinmiyor. İddiayı dile getiren isim ise Gazeteci İsmail Saymaz oldu.

Saymaz'ın Halk TV internet sitesindeki yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun.”

Bu sözler MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ait.

Bahçeli, birkaç ay önce MHP milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, kardeşliği pekiştirmek için bu öneriyi dile getirmiş.

Bahçeli’nin Alevilere dair öteden beri hassasiyeti biliniyor.

MHP lideri en son üç yıl önce Alevi açılımı yaparak, 'Cemevleri ibadethanedir, bize düşen saygı duymak ve destekleyici tavır almaktır' demişti.

Ardından Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde kendi parasıyla satın alıp Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’na hibe ettiği arazide bir cemevi ve külliye inşa ettiriyor.

Geçen 22 Ekim’de ‘Terörsüz Türkiye’ için DEM’e elini uzatan Bahçeli, birkaç ay önce MHP’li milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı toplantıda, sözü milli bütünlüğe ve kardeşlik hukukunun pekiştirilmesine getirdi. Kürtler ve Alevilerin bürokrasiden dışlanamayacağını vurgulamak için şöyle dedi: 'Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun.'"