Gelecek Partisi'nde iki milletvekilinin daha istifa edeceği iddia edildi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, partilerinden ayrılıyor.

İSTİFA KARARI BUGÜN AÇIKLANACAK

Gazeteci İsmail Saymaz, istifa iddialarını sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Gelecek Partisi İstanbul milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, bugün partilerinden istifa ediyor.

Temurci ve Şahin, bu akşam Davutoğlu ile görüştükten sonra yollarını ayırdıklarını kamuoyuna açıklayacaklar.

İki milletvekili şimdilik herhangi bir partiye geçmeyecek."

CHP LİSTESİNDEN SEÇİLMİŞLERDİ

14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP listelerinden Meclis’e giren Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, seçim sonrası oluşan ittifak tartışmaları ve parti içindeki gelişmelerin ardından sık sık kamuoyunun gündemine geldi.

CHP listelerinden Meclis’e giren bazı Gelecek Partili vekillerin AK Parti'ye geçmesi sonrası, parti içindeki rahatsızlıklar büyümüş, yeni bir istifa dalgasının yaşanabileceği öne sürülmüştü.

DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞECEKLER

İki milletvekilinin, istifa açıklamasını yapmadan önce partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşeceği belirtildi. Görüşmenin ardından kamuoyuna resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

HENÜZ YENİ BİR PARTİYE GEÇİŞ YOK

İstifa edeceği belirtilen Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin’in herhangi bir siyasi partiye geçiş yapmayacakları ifade edildi. İlerleyen günlerde bu konuda yeni bir gelişmenin yaşanıp yaşanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.