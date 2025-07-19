Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma” programına katıldı. Programda yaptığı konuşmada gençlere hitap eden Erdoğan, tütünle mücadele konusunda yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

"Kıymetli milli sporcularımız, TEKNOFEST kuşağının öncü neferleri, sevgili gençler sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum." diyen Erdoğan, spor, bilim ve teknoloji alanlarında başarı gösteren gençleri tebrik etti.

"GÜÇLÜ MİLLETİN ŞARTI SAĞLIKLI TOPLUM"

Tütün ve alkol gibi alışkanlıkların birey ve toplum üzerindeki etkilerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıklı bir toplum yapısının güçlü milletlerin temel unsuru olduğunu vurguladı.

"Güçlü devletler hiç şüphesiz, güçlü milletlerden oluşur. Güçlü millet olmanın ilk şartlarından biri ise, sağlıklı bir toplum yapısına sahip olmaktır."

Tütün ürünlerinin yalnızca kullananları değil, pasif içiciler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini etkilediğini belirten Erdoğan, her yıl dünyada yaklaşık 8 milyon kişinin tütün kullanımına bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Bu ölümlerin 1,3 milyonunun pasif içicilik kaynaklı olduğunu da ekledi.

YASAL DÜZENLEMELER VE DENETİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tütünle mücadele kapsamında hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve denetim faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

"2008 yılında yeniden düzenleyerek yürürlüğe koyduğumuz 4207 sayılı kanunla kapalı alanlarda sigara içmeyi yasaklayarak hayati bir adım attık. Tütün ürünlerine yönelik reklam, tanıtım, sponsorluk yasaklarını devreye aldık."

Sigara paketlerinin görsel olarak cezbedici olmaması için yapılan düzenlemeler ve tek tip paket uygulamaları da hatırlatıldı.

Tütün denetimleri kapsamında, bugüne kadar 42 milyonun üzerinde kontrol yapıldığı, 2025 yılında gerçekleştirilen çapraz denetimlerde ise 3 bin 718 ihlal tespit edildiği bildirildi. Vatandaşların şikâyetlerini 184 SABİM hattı ve mobil uygulamalar aracılığıyla ilettiği belirtildi.

SİGARAYI BIRAKMA DESTEKLERİ

Erdoğan, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik hizmetlerin ülke genelinde sürdüğünü ifade etti.

"671 adet sigarayı bırakma polikliniği ile hizmet veriyor, ücretsiz ilaç desteği ve nikotin tedavisi sağlıyoruz."

Bugüne kadar 3,8 milyon kişinin bu polikliniklerde muayene edildiğini, 1,5 milyonu aşkın vatandaşın ise tedavi desteğinden yararlandığını açıkladı.

"SİGARAYI BIRAK, HAYATINI DEĞİŞTİR" KAMPANYASI

2025 yılı içinde başlatılan “Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir” kampanyası kapsamında 188 binin üzerinde kişiye ulaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu spotları, sosyal medya kampanyaları, eğitim faaliyetleri ve danışma hatları ile mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

"Tüm kurumlarımızda, yönetimlerimizde, üniversitelerimiz ve YEŞİLAY gibi sivil toplum kuruluşlarımızla gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz."

Konuşmasının sonunda, Erdoğan, toplum sağlığının korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.