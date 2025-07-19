Altan Öymen, yaklaşık altı hafta önce akciğer kanseri tanısıyla operasyon geçirmişti. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyiye giden Öymen, bir hafta sonra hastaneden taburcu edilmişti. Ancak yaklaşık iki hafta önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Enfeksiyonun ilerlemesiyle birlikte solunum yetmezliği gelişen Öymen, son üç gündür entübe edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 93 yaşında hayatını kaybeden Öymen'in ölümü saat 14.38'de gerçekleşti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Tedavi sürecinin yürütüldüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sayın Mehmet Altan Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni nedeniyle hastanemize tekrar yatırılmıştır. Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14.38’de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.”

SİYASET VE BASIN DÜNYASINA DAMGA VURDU

Altan Öymen, 1932 yılında doğdu. Uzun yıllar gazetecilik yapan Öymen, milliyetçilikten özgürlükçülüğe uzanan fikir çizgisi, dış politika alanındaki uzmanlığı ve parlamenter sisteme olan bağlılığıyla tanındı.

Siyasi kariyerine 1960’lı yıllarda adım atan Öymen, Cumhuriyet Halk Partisi’nde çeşitli görevler üstlendi. 1999-2000 yılları arasında CHP Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Ayrıca farklı dönemlerde milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı.

SİYASİ LİDERLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise paylaşımında şu sözleri kullandı:

“Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakâr hem cefakâr Genel Başkanımız Altan Öymen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun. Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir.”