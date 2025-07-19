Sabri Ülker Vakfı tarafından gerçekleştirilen bilinirlik araştırması, üç hedef kitle üzerinde yapıldı. Araştırma;

23-45 yaş aralığında çocuğu olan anneler ,

23-55 yaş aralığında sağlıklı beslenen beyaz yakalı çalışanlar

Belirlenen üniversitelerde okuyan üniversite öğrencileri ile yürütüldü.

Toplamda 1.231 kişiyle yapılan araştırmada, annelerle ve beyaz yakalılarla web anketi (CAWI), üniversite öğrencileriyle ise yüz yüze anket (CAPI) yöntemi kullanıldı.

VAKIF KAMUOYUNDA GÜVENİLİR BULUNUYOR

Araştırma kapsamında katılımcılara Sabri Ülker Vakfı’nın toplumdaki yeri de soruldu.

Anneler , vakfı “sunduğu hizmetlerle hayranlık uyandıran ve güvenilir bir kurum” olarak tanımladı.

Beyaz yakalı çalışanlar , “topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren” ve “insan sağlığı konusunda toplumu bilgilendiren” bir kurum olarak nitelendirdi.

Üniversite öğrencileri ise vakfı, “Türkiye’de olumlu bir fark yaratma potansiyeline sahip” bir yapı olarak değerlendirdi.

VAKIF BİLİNİRLİĞİNDE YÜKSELİŞ

Araştırmaya göre gıda ve sağlıklı beslenme bilincini artırmaya yönelik çalışan vakıflar sorulduğunda ilk akla gelen kuruluşlar arasında Sabri Ülker Vakfı önemli bir yer tuttu.

İlk akla gelen vakıflar sıralamasında:

Anneler arasında yüzde 12

Beyaz yakalı çalışanlar arasında yüzde 11

Üniversite öğrencileri arasında ise yüzde 15 oranında ilk sırada yer aldı.

Vakıf ismi verildiğinde tanıma oranları ise:

Annelerde %31

Beyaz yakalılarda %30

Üniversite öğrencilerinde %53 olarak belirlendi.

KATILIMCILARDAN YÜKSEK BEĞENİ VE GÜVEN

Vakfa olan tanınırlık dışında, duyulan güven ve beğeni oranları da dikkat çekti. Katılımcıların “diğer kurumlar içinde en çok beğendiği” ve “güvendiği” vakıflar arasında Sabri Ülker Vakfı öne çıktı.

Vakfı tanıyanlar arasında annelerde %66 , beyaz yakalılarda %73 , üniversite öğrencilerinde %80 oranında tanınırlık tespit edildi.

Beğeni oranı ise annelerde %96 , beyaz yakalılarda %92 , öğrencilerde %94 olarak ölçüldü.

Güven oranları da benzer şekilde yüksek çıktı: annelerde %96, beyaz yakalılarda %92, öğrencilerde %94.

MURAT ÜLKER’DEN TEŞEKKÜR VE DEĞERLENDİRME

Araştırma sonuçlarının ardından vakıfta çalışanlar ve destek veren paydaşlar ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Murat Ülker, şu ifadeleri kullandı:

“Babamın vakıf işi anonimdir. Siz kurmayın, olanlara imkân tanıyın tenbihine rağmen, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Vakfı’nı kurduğumuzda hakikatte bir benzeri olmadığı için örnek bir vakıf kurduk ve çok hayırlı oldu.”

“Vakfımız bilime dayalı, çok yönlü ve sonuç odaklı bir model benimsiyor. Eğitimden akademik desteğe, toplumsal kampanyadan uluslararası araştırmalara kadar geniş bir alanda yürüttüğü projeleriyle Türkiye’de ve dünyada halk sağlığı alanında önemli katkılar sağlıyor.”

“Yapılan araştırma da halkımızın — bilhassa annelerin — bu düşüncede olduğunu gösteriyor. Kıvanç duyduk.”

“Vakıfta hemen anında ödüllendirme yaptık ve vakıf çalışanlarına, destekleyicilerimize ve her türlü yardımı esirgemeyen @yildizholding ailesine şükranlarımızı sunuyoruz.”

VAKFIN FAALİYETLERİNE DESTEK SÜRÜYOR

Araştırma sonuçlarıyla birlikte vakfın sağlıklı yaşam bilincini artırma yönündeki çalışmalarının toplumun farklı kesimleri tarafından desteklendiği görüldü. Sabri Ülker Vakfı, önümüzdeki dönemde de akademik iş birlikleri, eğitim projeleri ve sosyal kampanyalarla faaliyetlerine devam edecek.