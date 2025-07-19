Ankara’da 18 Temmuz akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına şehir genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış sonucu birçok noktada su taşkınları yaşandı, araçlar sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, özellikle Keçiören, Çankaya ve Mamak ilçelerinde çok sayıda olumsuzluk bildirildi.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Kentte bazı ana arterler yağmur suyuyla doldu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, birçok araç yolda kaldı. Bazı araçların sele kapılarak sürüklendiği görüldü. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Keçiören ilçesinde bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki bir otomobil zarar gördü. Zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı, kanalizasyon hatları taştı.

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI, TAHLİYE EDİLDİ

Sel sularının yükselmesiyle birlikte bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Su basan binalarda mahsur kalanlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve çevre sakinlerinin yardımıyla güvenli bölgelere taşındı.

Keçiören Adnan Menderes Mahallesi’nde binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Bir apartmanın bodrum katında duvarın yıkılması sonucu mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Fırtına nedeniyle Mamak Cengizhan Mahallesi’nde bir binanın çatısı uçarken, Keçiören ve Çankaya’da birçok ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar yollarda trafik akışını zaman zaman durdurdu. Belediye ekipleri, yolları açmak ve zarar gören alanlarda müdahale etmek için yoğun çalışma yürüttü.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE AFAD SAHADA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yağış sonrası oluşan olumsuzluklara müdahale için 1.869 araç ve 2.312 personel görevlendirdi. Ekipler gece boyunca sokaklar, alt geçitler ve su basan evlerde çalışma yaptı.

AFAD ve İtfaiye ekipleri ise mahsur kalanlara müdahale etti, su tahliyesi çalışmaları gerçekleştirdi.

VALİ ŞAHİN’DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız.”

YAĞIŞLARIN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte önümüzdeki günlerde de yer yer sağanak yağışların etkili olabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların dikkatli olması, su birikintisi olan yollarda araçlarıyla ilerlememesi ve bodrum katlarda kalanların tedbirli davranması istendi.