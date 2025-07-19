Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, zeytinlik alanlarda maden faaliyetlerine izin verilmesini öngören yasa teklifinin görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Özellikle muhalefet partileri teklifin geri çekilmesini isterken, iktidar partisi temsilcileri düzenlemeyi savundu.

KADIN MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA ARBEDE

Görüşmeler sırasında kadın milletvekilleri arasında fiziki gerilim yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, oturuma elinde bir zeytin fidesiyle katıldı. Fideyle kürsüye çıkan Dinçer, teklifin zeytinliklere zarar vereceğini belirtti. Tartışmaların alevlenmesiyle birlikte AK Parti ve CHP’li milletvekilleri karşılıklı olarak birbirlerinin üzerine yürüdü.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Bu duruma tepki gösteren AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Koca’ya doğru yönelerek müdahale etti. Taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

KÜRSÜ İŞGALİ PROTESTOSU

Kavga öncesinde CHP'li milletvekilleri, yasa teklifinin geri çekilmesini talep ederek Genel Kurul kürsüsünü işgal etti. Protesto gösterisi sırasında Genel Kurul’daki çalışmalar durdu. Kürsü işgalinin devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma iki kez ara verdi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Yaşanan fiziki müdahaleler ve protestoların ardından, Meclis Başkanvekili Bingöl oturumu geçici olarak durdurdu. Görüşmelerin yeniden ne zaman başlayacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Yasa teklifine yönelik tartışmaların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.