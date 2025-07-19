Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına, “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ulaşabilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, 2,5 milyondan fazla adayın başvurduğu sınavın sonuçlarının yayımlandığını belirtti.

TERCİH SÜRECİ BAŞLIYOR

YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte tercih sürecinin de başlayacağını açıklayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylarımıza, ilgi alanlarını ve yeteneklerini dikkate alarak tercih yapmalarını, tercih edecekleri programları iyi araştırmalarını ve yayımlayacağımız tercih kılavuzunu dikkatlice incelemelerini öneriyorum.”

DERECEYE GİREN ADAYLAR AÇIKLANDI

2025-YKS’de birinci olan adaylar da belli oldu. Sınavda dereceye giren adaylar şu şekilde sıralandı:

TYT birincisi: Ahmet Eren Özyurtseven – Nizip Fen Lisesi ( Gaziantep )

AYT Sayısal birincisi: Ahmet Eren Özyurtseven – Nizip Fen Lisesi ( Gaziantep )

AYT Sözel birincisi: Muhammed İsmail Kuşat – Özel Tan Fen Lisesi ( Bursa )

AYT Eşit Ağırlık birincisi: Muhammed İsmail Kuşat – Özel Tan Fen Lisesi ( Bursa )

YDT Almanca birincisi: Elif Yılmaz – İstanbul Erkek Lisesi ( İstanbul )

YDT Arapça birincisi: Abdulvahab Burro – Tofaş Fen Lisesi ( Bursa )

YDT Fransızca birincisi: Arda Eren Kartal – Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi ( İstanbul )

YDT İngilizce birincisi: Mehmet Sarak – Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi ( İzmir )

YDT Rusça birincisi: Ediz Doğan Karakoç – Haydarpaşa Lisesi (İstanbul)

KADIN ADAYLAR SINAVA DAHA YOĞUN KATILDI

Ersoy, sınava katılım oranları hakkında bilgi verdi. TYT’ye başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 351 bin 641’inin sınava katıldığını, AYT’ye başvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 1 milyon 549 bin 940 adayın oturumlara girdiğini, YDT’ye başvuran 215 bin 451 adaydan ise 156 bin 40’ının sınava katıldığını bildirdi.

Katılım oranlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“TYT’ye başvuran erkek adayların yüzde 90,19’u, kadın adayların ise yüzde 93,26’sı oturumlara katıldı. AYT’de erkek adayların katılım oranı yüzde 87,48, kadın adayların ise yüzde 92,12 oldu. YDT’de erkek adayların yüzde 66,11’i, kadın adayların ise yüzde 76,86’sı sınava girdi. Tüm oturumlarda kadın adayların katılım oranı erkek adaylara göre daha yüksek gerçekleşti.”

SORU İPTALİ YOK, ORTALAMALAR AÇIKLANDI

Sınavın üç oturumunda toplam 680 soru sorulduğunu belirten Ersoy, iptal edilen herhangi bir sorunun bulunmadığını ifade etti. Oturumlara ilişkin doğru cevap ortalamalarını da kamuoyuyla paylaştı.

TYT ortalama doğru cevap sayıları:

Türkçe (40 soru): 21,707

Sosyal Bilimler (20 soru): 9,722

Temel Matematik (40 soru): 6,648

Fen Bilimleri (20 soru): 4,606

AYT ortalama doğru cevap sayıları:

Matematik (40 soru): 6,859

Fizik (14 soru): 2,512

Kimya (13 soru): 1,846

Biyoloji (13 soru): 2,581

Türk Dili ve Edebiyatı (24 soru): 6,38

Tarih-1 (10 soru): 2,083

Coğrafya-1 (6 soru): 1,313

Tarih-2 (11 soru): 1,266

Coğrafya-2 (11 soru): 2,472

Felsefe Grubu (12 soru): 1,709

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/Ek Felsefe Grubu (6 soru): 1,377

YDT ortalama puanlar:

Almanca: 41,484

Arapça: 30,858

Fransızca: 44,557

İngilizce: 34,743

Rusça: 51,472

CİNSİYETE GÖRE BAŞARI DAĞILIMI

Sınav sonuçları, test türlerine göre kadın ve erkek adaylar arasında başarı farkı olduğunu ortaya koydu.

Ersoy, şu bilgileri aktardı:

“TYT Türkçe testinde kadın adayların ortalama doğru sayısı erkek adaylara göre daha yüksek. Temel matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler testlerinde ise erkek adayların ortalaması daha yüksek. AYT'deki 11 alt testin 8’inde erkek adayların, 3’ünde ise kadın adayların ortalaması daha yüksek. YDT’de ise Arapça, Fransızca ve Rusça testlerinde kadın adayların ortalaması daha yüksek çıkarken, Almanca ve İngilizce testlerinde erkek adaylar öne geçti.”

SINAV SÜRECİNE KATILANLARA TEŞEKKÜR

ÖSYM Başkanı Ersoy, yoğun bir hazırlık dönemini geride bırakan adayları, onların ailelerini ve eğitim camiasını tebrik etti. Öğrencilerin gelecek tercihlerinde dikkatli davranmalarını istediğini vurgulayan Ersoy, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Tüm adaylarımıza tercih sürecinde başarılar diliyorum. Yapacakları tercihler hayatlarının önemli bir dönemine yön verecek.”