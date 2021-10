Hakan Kılıç

Soğuk Savaş’ın yeniden başlaması ve silahlanma yarışı önce Rusya’nın Kırım’ı işgali, sonrasında ise INF Antlaşmasının iptali ile ABD-Rusya arasında hız kazandı. Uzakdoğu’da ABD-Çin arasında da zaten müthiş bir silahlanma yarışı var. Ayrıca iki Kore arasında ve Japonya ile komşuları arasında. Bunlar dünyanın en büyük silahlanma yarışlarının yaşandığı coğrafyalar.

Diğeri ise Akdeniz. Akdeniz’de ise Mısır at başı olarak deli gibi silah alıyor hatta önüne gelen herkesten her şeyi alıyor dersek fazla abartmış olmayız. Fransa’dan helikopter gemisi, üstüne Rus savaş helikopteri, Amerikan yapımı hava savunma vs. vs. Hava kuvvetleri Fransız, Amerikan ve Rus savaş uçaklarından oluşuyor. Kimine göre bu çok iyi bir şey, bir taraf ambargo koyarsa ortada kalmaz, kimine göre ise bu kadar ayrı ülkeden yedek parça tedariki ve lojistik ve hatta eğitim ve idame maliyeti, mühimmatları da düşünüldüğünde tam bir kargaşa sebebi.

Belki bazı çevreler kızacak ama doğruya doğru eğriye eğri bu silahlanma yarışının son perdesi artık saklanamaz şekilde Türkiye ile Yunanistan arasında başladı. Ama diğerlerinden büyük bir farkı var: iki tarafta aynı ittifakta yani NATO üyesi. Bu yönü ile dünyanın her yerindekinden farklı ve her ne kadar bunu Yunan tarafı başlatsa da trajikomik.

Evet, şimdiye kadar “F-35 gelmese de olur, bize MMU gelene kadar F-16 yeter söylemimiz” 2 ay içinde değişti. Pe ki ne oldu? Çünkü Yunanistan yeni bir yarışın startını verdi. 40’a tamamlanması beklene 24 adet Rafale (4++ nesil) savaş uçağını Fransa’ya sipariş etti ve 2 tanesini görülmemiş hızda teslim aldı. Yetmedi ABD’den F-35 istedi ve kongre onayladı ama henüz alma noktasında imza atılmadı kaç tane ve alınıp alınmayacağı belli değil. Bence en az 40 en fazla 50 adet olacak. (Zaten Rafale sayısında da tam isabet yapmıştım.)

Neden yarış dedim? Bunun hemen akabinde malum Türkiye 40 adet yeni Blok70 F-16C (V) alımı ve CCIP modernizasyonu geçirdiği halde 80 adet F-16’sını da Blok70 seviyesine çıkarmak için modernizasyon kiti talebini ABD’nin de teklifi ile kabul edip teklif mektubu gönderdi. 1,4 milyar USD F-35 parasını geri alacakken 6 milyar USD’lik talep geçtik. Neden? ABD’ye para kazandırmak için değil. Yunanistan, Mısır, İsrail, Rusya hava gücü karşısında ve Suriye, İran hatta Irak karşısında dengeyi sağlamak, kaybetmemek için.

Yani biz bir taraftan savunma sanayiinde dev adımlarla milli silah sistemleri geliştirirken Yunanistan’da habire silah almaya başladı. Fakat henüz savaş uçağı yapamadığımız için MMU gelene kadar almak zorundayız. Ama onların sandığı gibi Yunanistan’ı fethetmek gibi bir hayalimiz yok. Milli savunma sanayii ile dışa bağımlılığı azaltmaya makul seviyeye çekmeye çalışıyoruz ki, henüz daha çok yolumuz var. Ancak Yunan tarafı bizim kadar iyi niyetli değil hala daha İstanbul’u kendilerinin görüyor ve bunu açıkça futbol maçı sonrası kazandıklarında “kendi evimizdeki galibiyet” gibi küstahça dile getiriyorlar. O zaman Orta Asya’da Çin ve Rusya’nın önemli bir kısmı da bizim. Hatta tüm Kuzey Afrika, Arap Yarımadası ve Balkanlar. Hatta daha geri gidelim buralar Romalıların, Sakaların, İskitlerin vs. böyle saçmalık var mı?

Ege’yi hala Yunan gölü görerek Ege adaları ve hidrokarbon yataklarında nasıl bir çözüm bekliyorlar? Üstelik Fransa ile MEB ilan edip ABD ile savunma işbirliği anlaşmasını süresiz uzatarak ABD’nin yoğun şekilde üslenmesine izin veriyorlar. İngiltere’nin Güney Kıbrıs’ta üsleri var ama İngiltere ile kanka değiller. Malum hem kurtuluş savaşımızda hem de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda İngiltere’nin onlara fiili destek vermeyerek satmış olmasını hala unutmamışlar.

Bu yüzden kadim Türk düşmanı Fransa ve son yıllarda ne kadar gizleseler de yeniden hortlayan İngiliz-Fransız rekabetinde Fransa tarafındalar ama, hiç hoşuma gitmese de 15 Temmuz’dan sonra İngiltere ve Türkiye arasından su sızmadığının farkında değiller. Yani arkalarına Fransız donanmasını aldıklarında İngiliz donanmasının koşa koşa geleceğini hesap edemiyorlar. Bırak onları bizdeki birçok kesim bile bunun farkında değil.

Yunanistan’a Ege’yi Yunan gölü sandıkça bu silahlanma yarışı durulmayacak. Oysa rahmetli Sayın Demirel ne güzel demiş “Ege bir Yunan gölü değildir, Ege bir Türk gölü de değildir, binaenaleyh Ege bir göl değildir.” Evet, Ege’yi ortak bir deniz gibi görmedikleri sürece bu sorun çözülemez. Zaten kendi kıyılarından Lozan’a aykırı olarak 70-80 yıl önce 6 mil uygulamasına geçmişler. Bir sabah kalkıp 12 mil dediklerinde bunun savaş sebebi olacağının farkındalar ama belki arkamıza Fransa ve ABD’yi alırsak olur diye hesap yapıyorlar.

Birisi Yunanlılar söylesin, NATO’da kaldığımız sürece ABD taraf tutmaz, tutsaydı 74’de 6.Filoyu Kıbrıs önüne çekerdi. Sonradan Yunan-Rum lobilerinin kongredeki etkinliği ile ambargo çıktı ama Pentagon bunu yıllarca çaktırmadan deldi. Hatta delmek için ABD’ye giden Sayın Büyükelçi Şükrü Elekdağ ile yaptığım uzun röportajı kokpitaero’da (kapandı) yazmıştım. Yıllarca F serisi uçaklara parça nereden geldi, Papau Yeni Gine’den mi? Eski F-100/104’cülere sorun uçamadıkları olmuş mu, ben sordum olmamış. Ama F-4’lerin gelişi yeni platform teslimatı olduğundan yıllarca ertenmiş. Kongre kararına rağmen F-4E Phamtom gönderecek halleri yok. Zaten 22 ABD üssünü o zaman kapatarak gereken cevabı vermişiz (İncirlik kapantılmamış). Sonuçta Albaylar cuntası/Yunanistan Barış Harekatı’ndan dolayı ABD-İngiltere’ye kızmış ve NATO’dan çıkmışlar. Kenan Evren’de hangi akla hizmet ise geri almış.

ABD-İngiltere ise çok haklı: Makaryos Rus askerini adaya çağırmaya hazırlanmasa belki daha farklı davranırdık demişler. Neyse tarih bir yana Türkiye NATO dışı kalırsa ABD’nin bir numaralı hedefi olacağını kesin ama bu konjonktür ve NATO devam ederse Türk-Yunan savaşında Yunanistan yanında savaşması çok çok düşük bir ihtimal. Muhtemelen Kardak’daki gibi savaşı önlemek veya baltalamak için elinden gelini diplomatik açıdan yapacaktır. Dolayısı ile Yunanistan’a ABD’den hayır gelmez. Hayır gelmez dedim ama eğer ABD, Yunanistan’ı Rusya’ya karşı Güneydoğu Avrupa kanadında Türkiye’ye alternatif oluşturmuyor ise. Yani bu üslenmeler bir süre sonra İncirliği ve dahi Türkiye’yi terk etmenin uzun vadeli planının bir parçası değil ise. Zaten öyle ise yandık. F-16 almak ile çok büyük hata yapıyoruz demektir. F-35 bağımlılık yapacak diyen güruhun kulakları çınlasın.

Gelelim Fransa’ya. Yunanistan sırtını Fransa’ya dayıyor ama Fransa’nın dönekliği dillere destandır. Bırak Fransız askerini, lejyoner bile göndermez ve yine Yunanistan sap gibi ortada kalır. Ancak Akdeniz’de çıkarı olan İsrail ve Mısır için aynı şeyi söylemek zor. Direk savaşmasalar da her türlü askeri yardımı yaparlar. Tabi Fransa da silah satma/hibe konusunda geri durmaz. Ama burada yazmamın sebebi Yunanistan’ın Fransa’nın askeri olarak arkasında duracakmış gibi bir hava içinde. Yunan Başbakanın son yılların en sert ve içinde sık sık “savaş” kelimesi geçen demeçler vermesi. Bugün bir Yunan Televizyonuna verdiğim röportajda da bunları söyledim. Ne kadarını yayına verirler bilemem.

Şimdi Yunanistan’ın son birkaç yıldaki alımlarını özetleyelim, bunların bir kısmı teslim bir kısmı devam ediyor:

-70 adet OH-58D Kiowa Warrior helikopteri-ABD (Bir kısmı hibe)

-10 adet CH-47D Chinook helikopteri-ABD

-24 adet (40 opsiyonlu) Rafale savaş uçağı-Fransa (Bir kısmı hibe)

-F-35 talebi (Sayı belirsiz, anlaşma imzalanmadı)

-SCALP ALCM( Havadan atılan seyir füzesi), 250 km menzilli SOM füzesi muadili-Fransa alınmasına kesin gözü ile bakılıyor.

-Meteor LRAAM (Uzun menzilli hava-hava füzesi)-MBDA (Avrupa ülkelerinin ortak firması) Rafale için alınmasına kesin gözü ile bakılıyor.

-Aster-30 SAMP-T anti-balistik ve hava savunma füzesi, deniz konuşlu. EUROSAM (Fransa-İtalya). Yeni alınması planlanan hava savunma fırkateyni için düşünüldüğü Naval Group tarafından yayınlandı. Son derece başarılı bir seyir füzesi ve gemisavar füze avcısı. Ayrıca uçaklar ve SİHA’lara yani tüm hava soluyan hedeflere ve 600 km’ye kadar menzili olan balistik füzelere karşı etkili ve bunu testlerde kanıtlamış bir füze. 4-5 yıl önceki Aster-30 yazımı okuyanlar zaten detaylarını az çok hatırlarlar.

-Exocet MM40 Block 3. Çok etkili gemisavar füzesi. Falkland savaşında kendini ispatladı. Aster-30 için yapılan görüşme kapsamında.

-Spike NLOS, tanksavar. Yunan AH-64 Apache helikopterleri için-İsrail.

-İsrail veya ABD’den SİHA alımı planı

-Fransa ile fırkateyn alımı görüşmeleri ve ABD ile de gündeme gelmişti.

-Dört adet Tip-214 havadan bağımsız tahrikli denizaltısı olan Yunanistan (Bizim Reis sınıfının muadili, onlar daha önce aldı) bunlar için yeni 36 adet DM2A4 ağır torpidosu (533mm) siparişi verdi. Yunanistan 11 denizaltı ile Akdeniz’de bizden sonra en çok denizaltısı olan ülke. Bizim 12 tane var. 6 tane Reis sınıfı (Tip-214TN) yapılıyor ama bunlar hizmete girince en az 4 adet Ay sınıfı hizmetten çekilecek. Belki diğer iki sınıf olan Preveze, Gür sınıflarından da olacak, bilemiyorum.

Ufak tefek alımları geçersek durum bu ve bunun devamı gelecek. Yani Yunanistan ve Türkiye’nin aslında sadece kendilerine ait Ege ve Girit’in kuzeyindeki ve dahi Kıbrıs’ın kuzeyini paylaşmaları ve aynı ittifak içinde düşman yerine dost olmaları her iki tarafın da çıkarına. Fakat bunun olmasını istemeyen ve bizlerin sivil vatandaşlar olarak hiçbir zaman haberimiz olmayacak faaliyetler içinde yani düşmanlığı kaşıyan, tırmandıran Fransa, İngiltere, ABD, İsrail ve Mısır her türlü sabotajı yapıyor olabilir.

Hakan Kılıç

Savunma Analisti

@hkilichsword